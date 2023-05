BVB - Mönchengladbach live im TV und Stream: Bundesliga-Übertragung am 13.5.23

Wo läuft das Spiel Dortmund - Gladbach? Wir sagen Ihnen, von wem und wie das Match TV und im Stream übertragen wird. Das Ergebnis finden Sie auch in unserem Live-Ticker.

So langsam geht es in die Zielgerade - in der Bundesliga steht bereits der 32. Spieltag an. Beim Borussen-Derby zwischen Dortmund und Gladbach wird es noch mal richtig spannend - vielleicht weniger für die Gladbacher, denen auf Platz 10 der Tabelle nicht allzuviel Gravierendes zustoßen kann, sondern für die Dortmunder. Die Bayern-Verfolger sind nur einen müden Punkt von ihren Münchner Dauer-Widersachern entfernt. Die wiederum treffen auf Schalke, und Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal hat den alten Revier-Rivalen bereits einen Eintrag ins Goldene Buch der Ruhrpott-Metropole versprochen, wenn sie Schützenhilfe geben und den FCB plattmachen. Doch konzentrieren wir uns jetzt auf die Begegnung der beiden Borussen-Mannschaften.

Laut Spielplan der Bundesliga 2022/23 findet das Spiel Dortmund gegen Mönchengladbach am Samstag, 13. Mai 2023, statt. Sie möchten mehr über die Begegnung zwischen den beiden Teams erfahren? Wir liefern Ihnen alle Fakten und Daten zur Übertragung, dem Termin und der Uhrzeit. Und noch ein paar Infos zu den beiden Mannschaften.

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach: Termin und Uhrzeit für den Anstoß der Partie in der Bundesliga

Die Borussen aus Dortmund treffen am 13. Mai 2023 auf die Borussen aus Mönchengladbach. Anpfiff des Spiels ist um 18.30 Uhr im Dortmunder Signal Iduna Park.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

BVB - Gladbach live im TV und Stream: Bundesliga-Übertragung am Samstag

Nur relativ wenige der Bundesliga-Spiele gab es im Free-TV zu sehen - die Übertragung der Begegnung Dortmund - Gladbach zählt bedauerlicherweise nicht mehr dazu. Wir können Sie also leider nur auf die kostenpflichtige Übertragung verweisen.

Hier ein Überblick der wichtigsten Infos und Eckdaten rund um das Spiel:

Spiel: Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach , 32. Spieltag der Bundesliga 2022/23

gegen , 32. Spieltag der Bundesliga 2022/23 Datum: Samstag, 13. Mai 2023

Samstag, 13. Mai 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Signal Iduna Park , Dortmund

, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Gratis-Stream : ---

: --- Übertragung im Pay-TV: Sky Sport

Sky Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: Sky/Wow

Übertragung der Bundesliga 2022/23 live im TV und Online-Stream

Die Übertragung der Bundesliga 2022/2023 teilen sich hauptsächlich Sky und DAZN. Die wenigen Free-TV-Sendungen auf Sat.1 gehören bereits der Vergangenheit an.

Lesen Sie dazu auch

Ergebnis: Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach im Live-Ticker

Falls Sie kein Sky-Abo haben (und vielleicht auch gar keins wollen), bietet unser Live-Ticker Ihnen eine wunderbare Gratis-Alternative. Das Datencenter liefert Ihnen selbst die kleinsten Einzelheiten des Matches völlig kostenfrei ins Haus. Dabei haben Sie auch noch den Vorteil, dass Sie alle zeitgleich laufenden Partien auf Knopfdruck simultan verfolgen können. Selbstverständlich rechnet Ihnen auch unsere Blitztabelle in jeder Sekunde aus, was in Sachen Rangfolge Sache ist. Und natürlich finden Sie auch das Ergebnis des Spiels zwischen Dortmund und Gladbach sofort nach dem Abpfiff hier bei uns.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Dortmund gegen Gladbach live im Bundesliga-Radio

Auch im Bundesliga-Radio können Sie das Match gratis, live und in diesem Fall rein akustisch verfolgen. So sind Sie stets auf dem aktuellen Stand der Partie, ohne ständig gebannt auf irgendeinen Monitor starren zu müssen.

Borussia Dortmund - Mönchengladbach: Bilanz und Infos

Das Portal fussballdaten.de verzeichnet bisher satte 111 Begegnungen zwischen den beiden Ruhrpott-Rivalen. Schnapszahl - aber wer kriegt den Schnaps? Die Dortmunder konnten bisher 47 Siege einfahren, Gladbach hat 34 Mal gewonnen. Die Mathematik legt demzufolge 30 Unentschieden nahe. Das Torverhältnis beträgt 199:177 zugunsten des Dortmunder BVB. In den letzten drei Spielen hatten allerdings die Gladbacher zweimal die Nase vorn (4:2 und 1:0), während wiederum der eine Dortmunder Sieg mit 6:0 recht spektakulär ausfiel. Bleiben Sie mit uns gespannt!