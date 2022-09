Dortmund - Hoffenheim: Live-Ticker und Übertragung live im TV oder Stream

Der nächste Gegner für den BVB ist die TSG Hoffenheim. Hier erfahren Sie alles rund um Termin und Übertragung des Spiels im TV und Stream.

Der Kampf um die oberen Tabellenplätze in der Bundesliga geht weiter. Um die Chance auf eine Platzierung in den Top Drei zu haben, müssen sowohl die Dortmunder als auch die Hoffenheimer das nächste Spiel gewinnen. Nachdem letztere in ihrem vorangegangenen Spiel gegen den FC Augsburg gerade so gewonnen haben, wird das Spiel gegen den BVB für Fans des TSG Hoffenheim womöglich zur Zitterpartie.

Nach ihrer 3:2 Niederlage gegen Werder Bremen wird es für die Dortmunder allerdings auch erst einmal wichtig sein, wieder eine Siegesserie aufzubauen. Im Gegensatz dazu hat Hoffenheim die letzten drei Spiele gewonnen.

Wir informieren Sie hier über alles, dass Sie rund um die Übertragung des Spiels wissen müssen. Außerdem erhalten Sie bei uns dank unserem Live-Ticker alle Informationen zu den aktuellen Spielen der Fußball-Bundesliga.

Video: dpa

Termin und Uhrzeit der Begegnung Dortmund - Hoffenheim

Das Spiel findet am Freitag, dem 2. September statt. Ein Blick in den Spielplan verrät, dass das der mittlerweile fünfte Spieltag der 1. Bundesliga und für beide Mannschaften die Chance ist, zur Tabellenspitze aufzuschließen. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr. Damit können die Fans beider Mannschaften zur besten Sendezeit mitfiebern und auf den ersehnten Sieg hoffen.

Da es sich um einen Freitag handelt, finden am selben Tag keinerlei weitere Spiele der 1. Bundesliga statt. Entsprechend viele dürften daher das Duell zwischen Borussia Dortmund und dem TSG Hoffenheim verfolgen.

Borussia Dortmund gegen TSG Hoffenheim live im TV und Stream - auch im Free-TV?

Auch in dieser Bundesliga-Saison haben sich wieder die Pay-TV-Sender die Lizenzen für die meisten Spiele sichern können. Ausnahmen gibt es zwar, doch nur an Samstagen. Da das Spiel Dortmund vs. Hoffenheim aber an einem Freitag stattfindet, wird es live im TV exklusiv bei DAZN zu sehen sein.

Selbiges gilt für die Option, das Spiel zu streamen. Auch hier kommt jeder, der das Spiel sehen möchte, nicht an DAZN vorbei. Wer die live-Übertragung sehen möchte, benötigt ein Abo des Streaming-Anbieters. Ein solches DAZN-Abo gibt es ab 24,99 Euro im Monat.

Ähnlich sieht es bei den anderen Spielen der 1. Bundesliga aus. Wir haben Ihnen zum besseren Überblick eine Übersicht darüber erstellt, wo die jeweiligen Spiele der 1. Bundesliga 2022/2023 live im TV und Stream zu sehen sind.

Spiel: Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim , 5. Spieltag der Bundesliga 2022/23

- , 5. Spieltag der Bundesliga 2022/23 Datum: Freitag, 2. September 2022

Freitag, 2. September 2022 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Signal Iduna Park , Dortmund

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Das Spiel Dortmund vs. Hoffenheim im Live-Ticker

Da die Partie Dortmund - Hoffenheim nicht im Free-TV verfügbar sein wird, sind alternative Möglichkeiten gefragt, das Spiel zu verfolgen. So sind auch diejenigen, die nicht noch einen Streaming-Dienst extra wegen der Bundesliga abonnieren möchten, dazu in der Lage, das Geschehen im Signal Iduna Park zu verfolgen. Die bequemste Art dies zu tun dürfte dabei unser Live-Ticker darstellen, den wir Ihnen zur Verfügung stellen.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Dortmund gegen Hoffenheim im Radio

Eine Alternative zum Liveticker bietet die Übertragung im Audiostream der Bundesliga, also im Internet-Radio. So wie früher können Sie damit das Spielgeschehen verfolgen, selbst wenn Sie gerade bei der Arbeit sind. Sie erhalten dort alle Infos zum Spielverlauf der Partie zwischen Borussia Dortmund und dem TSG Hoffenheim.

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim: Bilanz des Matches

Seit etwa 14 Jahren ist die Begegnung zwischen Dortmund und Hoffenheim fester Bestandteil der 1. Bundesliga. Seitdem konnte Hoffenheim sieben Mal gegen Dortmund gewinnen. Die Dortmunder konnten allerdings allein in der Bundesliga bereits elf Mal siegreich gegen die Hoffenheimer vom Platz gehen. Hinzu kommen noch zwei Siege im DFB-Pokal. Der klare Favorit war in den meisten Spielen Dortmund, auch dieses Mal scheinen die Chancen für einen Sieg der Borussen etwas höher zu liegen als für die Hoffenheimer.