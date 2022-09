Dortmund - Kopenhagen live in der Champions League: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

In der Champions League-Saison 2022/23 trifft Dortmund auf Kopenhagen. Hier zeigen wir Ihnen alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream sowie einen Live-Ticker.

Die neue Champions League-Saison 2022/2023 steht vor der Tür: Der 1. Spieltag findet am 6. und 7. September statt. Diesmal treten wieder die 32 besten europäischen Mannschaften in insgesamt sechs Vorrunden gegeneinander an.

Für die Übertragung der Champions Leage 2022/23 im TV oder Stream sind hauptsächlich die Streaming-Anbieter DAZN und Amazon Prime Video zuständig. Im Free-TV gibt es ausschließlich das Finale am 10. Juni 2023 zu sehen.

Laut Spielplan der Champions League 2022/23 treffen in der 1. Vorrunde Borussia Dortmund und der FC Kopenhagen aufeinander. Am 6. Spieltag findet das Rückrundenspiel der beiden Teams statt.

Video: SID

Wenn Sie mehr Infos rund um das CL-Spiel Dortmund gegen Kopenhagen erfahren möchten, dann sind Sie hier genau richtig. Hier erfahren Sie alles Wichtige zur Übertragung im TV und zum Live-Stream. Um in der aktuellen Champions League-Saison immer auf dem neusten Stand zu bleiben, finden Sie zusätzlich unseren Live-Ticker.

Borussia Dortmund - FC Kopenhagen in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Am Dienstag, dem 6. September 2022, treffen Dortmund und Kopenhagen in der Champions League aufeinander. Anpfiff ist um 18.45 Uhr im Signal Iduna Park in Dortmund.

Borussia Dortmund gegen FC Kopenhagen: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Außer dem Finale wird keines der CL-Spiele 2022/23 im Free-TV zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender Sky hat wie auch in der vergangenen Saison keine Rechte für die Übertragung der Champions League erhalten. Wo Sie die Partie zwischen Dortmund und Kopenhagen live mitverfolgen können, verraten wir Ihnen hier in einer kurzer Übersicht:

Spiel: Borussia Dortmund vs. FC Kopenhagen , 1. Spieltag der Gruppenphase bei der UEFA Champions League 2022/23

vs. , 1. Spieltag der Gruppenphase bei der 2022/23 Datum: Dienstag, 6. September 2022

Dienstag, 6. September 2022 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Signal Iduna Park , Dortmund

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: Amazon Prime Video

Live-Ticker zum CL-Spiel Dortmund vs. Kopenhagen

Ihnen ist es nicht möglich, das Spiel zwischen Dortmund und Kopenhagen live im Stream bei Amazon Prime Video mitzuverfolgen? Auch die anderen Begegnungen der Champions League 2022/23 liegen zeitlich für Sie ungünstig oder Sie haben keinen Zugang zu den kostenpflichtigen Streaming-Diensten? Kein Problem! Mit unserem Live-Ticker sind Sie bei allen CL-Spielen live und kostenfrei dabei. Dort sehen Sie neben den aktuellen Spielständen auch alle Informationen rund um Auswechslungen, Tore, gelbe und rote Karten und Kommentare zu den spannendsten Spielmomenten der Champions League 2022/23:

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung in der UEFA Champions League: Wo gibt es die Spiele der Saison 22/23 zu sehen?

Wie auch in der letzten Saison konnte sich DAZN erneut die meisten Übertragungsrechte für die Champions League sichern. Amazon Prime Video ist bei der Vergabe der Rechte allerdings auch nicht leer ausgegangen und überträgt daher alle Dienstagsspiele der Gruppenphase sowie auch einen Teil der K.o.-Phase der Champions League 2022/23.

Das Finale, welches in dieser Saison in Istanbul vonstattengeht, wird es neben dem Streaming-Angebot von DAZN auch im Free-TV beim Sender ZDF zu sehen geben.

Das sind die weiteren Spiele mit deutscher Beteiligung am ersten Spieltag:

Borussia Dortmund gegen FC Kopenhagen: Bilanz und Infos

Nach Angaben von fussballdaten.de sind Borussia Dortmund und der FC Kopenhagen in der Vergangenheit nur in zwei Spielen aufeinandergetroffen. Beide Spiele fanden im Rahmen der Europa League-Saison 2001/02 statt. Der Bundesligist aus Dortmund schaffte es damals, sich in Hin- und Rückrunde den Sieg mit jeweils einem 1:0 gegen die Gegnermannschaft aus Dänemark zu sichern.