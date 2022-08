Dortmund gegen Leverkusen live im TV und Stream: Termin und Übertragung

Die Übertragung des Bundesliga-Spiels Dortmund gegen Leverkusen läuft live im TV und Stream, aber auch im Free-TV? Wie liegt der Termin?

Endlich geht es wieder los: Die Fußball-Bundesliga startet in ihre Saison 2022/23. Der Spielplan der Bundesliga mit seinen 34 Spieltagen beginnt am 5. August 2022 und endet am 27. Mai 2023. Danach geht es noch in die Relegation: Die Spiele finden am 31. Mai/1. Juni und 5. Juni/7. Juni 2023 statt. Die übliche Winterpause der 1. Bundesliga erstreckt sich zwischen dem 13. November 2022 und dem 20. Januar 2023.

Eines der Spiele des ersten Spieltags wird zwischen Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen ausgetragen. Sie wollen mehr über das Spiel BVB gegen die Werksmannschaft erfahren? In diesem Artikel finden Sie nicht nur alle Fakten und Zahlen rund um die Übertragung, den Termin und die Uhrzeit, sondern wir liefern Ihnen auch noch ein paar andere nützliche Infos zu den beiden Teams.

BVB Dortmund - Bayer Leverkusen: Termin und Uhrzeit für den Anstoß der Partie in der Bundesliga

Borussia Dortmund trifft am Samstag, 6. August 2022, auf Leverkusen. Anpfiff des Spiels ist um 18.30 Uhr im Dortmunder Signal Iduna Park.

Video: dpa

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen: Übertragung im TV und Live-Stream beim Fußball - auch gratis im Free-TV?

Nur die wenigsten Spiele der Bundesliga sind im Free-TV zu sehen - die Übertragung des Spiels Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen läuft nur im Pay-TV bei Sky. Hier haben wir die wichtigsten Informationen rund um das Spiel im Überblick zusammengefasst:

Spiel: BVB Dortmund - Bayer 04 Leverkusen , 1. Spieltag der Bundesliga 2022/23

- , 1. Spieltag der Bundesliga 2022/23 Datum: Samstag, 6. August 2022

Samstag, 6. August 2022 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Signal Iduna Park , Dortmund

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Übertragung der Bundesliga 2022/23 live im TV und Online-Stream

Möchten Sie die Spiele gemütlich vom häuslichen Sessel aus verfolgen? Die Übertragung der Bundesliga 2022/2023 live im TV und Stream teilen sich in der aktuellen Saison hauptsächlich die beiden Sender Sky und DAZN untereinander auf. Sat.1 dagegen zeigt nur wenige Spiele im Free-TV.

BVB vs. Leverkusen: Bilanz und Infos

In der vergangenen Bundesliga-Saison lagen die beiden Kontrahenten recht nah beieinander, und das auch noch ziemlich weit oben. Dortmund belegte hinter dem gefühlten Meister auf Lebenszeit Bayern München mit 69 Punkten Platz 2, doch schon auf dem dritten Rang lagen mit nur fünf Zählern weniger die Leverkusener. Für die ewige Bundesliga-Tabelle ergibt sich ein etwas differenzierteres Bild: Während Dortmund mit insgesamt 3008 Punkten wiederum Vize ist, landet Bayer 04 mit 2301 Punkten nur auf Platz 10. Der FC Bayern, dies lediglich zur Einordnung, kommt in der ewigen Tabelle der deutschen Fußball-Könisgklasse auf satte 3924 Zähler und ist damit - was sonst? - die unangefochtene Nummer 1.

Das Portal fussballdaten.de verzeichnet insgesamt 92 Begegnungen der Teams aus dem Ruhrpott und vom Rhein. Davon hat die Borussia 39 Spiele für sich entschieden, Leverkusen siegte 31 mal. Unentschieden gingen demnach 22 Matches aus. Beim Torverhältnis liegt allerdings die Werksmannschaft aus Leverkusen vorn: Ihre Mannen trafen insgesamt 163 mal, während der BVB Borussia Dortmund 137 Treffer erzielte.