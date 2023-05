Dortmund - Mainz im Live-Ticker: Aufstellung, Spielstand und Ergebnis

In der Bundesliga treffen Dortmund und Mainz aufeinander. Das Spiel kann im Live-Ticker mitverfolgt werden, der über Aufstellung, Spielstand und Ergebnis informiert.

Heute stehen die letzten Spiele der Bundesliga Saison 22/23 an. Am 34. Spieltag entscheidet sich, welche Mannschaften absteigen, wer es in die Champions League oder in die Europa League schafft und am allerwichtigsten: wer deutscher Meister wird.

Letzteres war in den vergangenen Jahren bereits immer früh in der Saison klar: Der FC Bayern München stand zehn Jahre in Folge am Ende der Saison ganz oben auf der Tabelle. Auch in diesem Jahr haben die Münchner wieder die Chance dazu, Dortmund hat aktuell aber die besseren Karten. Nach dem 33. Spieltag stehen die Schwarz-Gelben an der Tabellenspitze und möchten mit einem Sieg gegen Mainz die Meisterschaft perfekt machen. Mainz möchte Dortmund allerdings in die Meistersuppe spucken und ebenfalls einen Sieg einfahren. Die "großen" Teams liegen Mainz nämlich durchaus. Kürzlich gewann das Team um Bo Svensson gegen den FC Bayern München.

Ob sich ein Sieg für Mainz ergibt, wie Dortmund Meister werden könnte und wie Sie die Partie kostenlos mitverfolgen können, erfahren Sie in diesem Artikel. Wir haben alle Details für Sie.

Dortmund - Mainz im Live-Ticker: Aufstellung, Spielstand und Highlights

Da die Übertragung der Bundesliga 2022/23 in der Regel kostenpflichtig ist, suchen viele nach einer kostenlosen Alternative. Dafür bietet sich unser Live-Ticker an. Das Datencenter bietet die aktuellsten Informationen zu jeder Partie der Bundesliga 2022/2023. Sie werden mit allen Informationen rund um das Spiel zwischen Dortmund und Mainz versorgt, inklusive Aufstellung, Einwechslungen, gelbe und rote Karten sowie alle Tore. Somit erfahren Sie auch in Echtzeit, wer in diesem Jahr Deutscher Meister wird. Die genauen Aufstellungen gibt es kurz vor Anpfiff.

Hier erhalten Sie eine Übersicht zum Spiel:

Spiel: Dortmund vs. Mainz , Bundesliga 2022/2023, 34. Spieltag

vs. , Bundesliga 2022/2023, 34. Spieltag Stadion: Signal Iduna Park , Dortmund

, Datum: Samstag, 27. Mai 2023

Samstag, 27. Mai 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

Borussia Dortmund gegen Mainz 05: Ergebnis - Wer hat gewonnen?

Sobald das Match zwischen Dortmund und Mainz vorbei ist, haben wir hier das Ergebnis der Partie für Sie. Alternativ können Sie auch alle Ergebnisse des 34. Spieltags über unseren Live-Ticker abrufen.

Das ist die Ausgangslage von Dortmund

Die Meisterschaft war für den BVB lange Zeit nicht mehr so nah wie in diesem Jahr. Das liegt unter anderem daran, dass der erste Konkurrent, der FC Bayern München, in diesem Jahr einige Punkte liegenließ. Nach 33 Spieltagen steht Dortmund mit 70 Punkten an der Tabellenspitze. Ein Sieg gegen Mainz würde die sichere Meisterschaft bedeuten, unabhängig von den Bayern. Sollte der BVB allerdings unentschieden spielen oder sogar verlieren, könnte der Traum schnell platzen - je nach dem, was die Bayern am letzten Spieltag machen. Verliert der BVB gegen Mainz, und die Bayern triumphieren in Köln, dann würden die Münchner mit einem Punkt mehr dastehen. Auch bei einem Remis gegen Mainz, könnte der BVB die Meisterschaft verlieren, sofern der FC Bayern in Köln gewinnt. Mit diesem Szenario wären die beiden Mannschaften zwar punktgleich, die Münchner hätten aber aufgrund des Torverhältnisses die Nase vorn.

Das ist die Ausgangslage von Mainz

Mainz ist in der Bundesliga im soliden Mittelfeld anzutreffen. Nach 33 Spieltagen sind 45 Punkte auf dem Konto. Das bedeutet aktuell, dass die Abstiegsränge weit entfernt sind, was sich auch nach dem 34. Spieltag nicht ändern wird. Für Mainz könnte eher die Europa League oder die Conference League interessant sein, was aber wie der Abstieg ebenfalls nicht mehr möglich ist. Auch mit einem Sieg über Dortmund und somit drei weiteren Punkten, können sich die Mainzer mathematisch gesehen keinen Platz unter den Top 6 sichern. Die Rheinland-Pfälzer können sich also nur noch einen Tabellenplatz aussuchen, der sich gut lesen lässt. Mit einem Sieg würden sie eher den Bayern einen Gefallen tun.

Dortmund vs. Mainz - Wann ist der Anstoß?

Alle Partien werden am letzten Spieltag laut Spielplan der Bundesliga 2022/2023 zur selben Zeit ausgetragen - somit auch das Spiel zwischen Dortmund und Mainz. Der Anstoß ist am Samstag, 27. Mai 2023 um 15.30 Uhr in Dortmund - also Heimvorteil für den BVB.