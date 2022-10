Dortmund - Manchester City in der Champions League: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

Der BVB und Manchester City treffen in der Champions League aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream sowie einen Live-Ticker haben wir hier für Sie.

Erneutes Wiedersehen für Erling Haaland und seinen Ex-Klub Borussia Dortmund: In der Champions League empfängt der BVB Manchester City zum Rückspiel in der Gruppenphase. Im Hinspiel hatte Haaland in der 84.Minute den 2:1 Siegtreffer für City erzielt. Insgesamt ist der Stürmer sowohl in der Premier League als auch in der Champions League ein Torgarant.

Ob Haaland beim kommenden Gruppenspiel gegen die Dortmunder erneut treffen wird oder ob der BVB den Stürmer neutralisieren können, wissen wir erst nach dem Spiel. Was wir allerdings bereits wissen sind die wichtigsten Informationen rund um Übertragung des Champions-League-Spiels zwischen dem BVB und ManCity: Den Termin, welcher Sender im Free-TV und Live-Stream überträgt sowie weiterer nützliche Informationen zur Partie gibt es hier.

Borussia Dortmund - Manchester City in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Am 5.Spieltag der UEFA Champions League reist Manchester City nach Dortmund zum BVB. Anstoß der Partie BVB vs. Man City ist um 21.00 Uhr. Austragungsort ist das Westfalenstadion in Dortmund, der Signal-Iduna-Park.

Borussia Dortmund vs. Manchester City: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Das Spiel Dortmund gegen Manchester City wird nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen müssen Sie auf den kostenpflichtigen Streamingdienst von Amazon zurückgreifen, Amazon Prime. Wenn Sie sich auch für andere Partien interessieren können Sie sich in unserem Artikel "Champions League 22/23 live: So läuft die Übertragung im TV oder Stream" über die einzelnen Champions-League-Spiele und deren Übertragung informieren. Dort finden Sie nicht nur die Free-TV-Übertragungen, sondern auch die Pay-TV-Anbieter, die sich einzelne Rechte sichern konnten.

Im Folgenden sind die wichtigsten Daten zum Spiel BVB vs. ManCity nochmals zusammengefasst:

Spiel: Borussia Dortmund - Manchester City , Gruppenphase der UEFA Champions League 2022/23

- , der 2022/23 Datum: Dienstag, 25. Oktober 2022

Dienstag, 25. Oktober 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Signal Iduna Park , Dortmund

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: Amazon Prime

Live-Ticker zum CL-Spiel Borussia Dortmund gegen Manchester City: Ergebnis, Spielstand und Aufstellung

Die Übertragung im kostenpflichtigen Stream ist keine Option für Sie? Kein Problem, mit unserem Champions-League-Liveticker sind Sie trotzdem auf dem Laufenden - komplett kostenfrei. Auch die verbleibenden Spiele der Champions League 2022/23 können Sie so verfolgen. Welche Partien noch ausstehen, erfahren Sie in unserem Spielplan-Artikel: "Champions League 2022/23: Spielplan und Live-Ticker für alle Spiele". Dort ist auch der Liveticker erneut hinterlegt.

Borussia Dortmund - Manchester City: Bilanz

Laut kicker gab es in den bisherigen sechs Aufeinandertreffen von Borussia Dortmund und Manchester City zwei Siege für die Dortmunder, zwei für die Engländer und zwei Unentschieden.

Hier das Gruppenhinspiel in der UEFA Champions League zwischen dem BVB und Manchester City:

