Dortmund - Stuttgart live im TV und Stream: Übertragung, Termin und Live-Ticker

Am 11. Spieltag der Bundesliga trifft Borussia Dortmund auf den VfB Stuttgart. Alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream und den Termin finden Sie hier. Außerdem haben wir einen Live-Ticker zum Spiel für Sie.

Borussia Dortmund trifft am 11. Spieltag der aktuellen Bundesliga-Saison auf den VfB Stuttgart. Der deutsche Vizemeister blickt auf einen durchwachsenen Saison-Start zurück und findet sich derzeit auf Position 8 der Tabelle wieder. In den vergangenen fünf Spielen gelang es den Dortmundern nur vier Punkte nach Hause zu holen und zuletzt ist das Team am derzeitigen Tabellenführer Union Berlin gescheitert. Besser läuft es für den BVB aber in der Champions League, wo der Verein nach vier Spielen den zweiten Platz in Gruppe G belegt und sehr gute Aussichten auf die nächste Runde hat. Stuttgart hat zuletzt gegen Schlusslicht Bochum gewonnen und nach drei Niederlagen in Folge wieder Punkte holen können. Dennoch kämpft das schwäbische Team mit nur 8 Punkten noch immer im Tabellenkeller und könnte einen weiteren Sieg gut gebrauchen.

An welchem Termin findet das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart statt? Wie läuft die Übertragung und gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Alle Infos zum Spiel und einen Live-Ticker haben wir hier für Sie.

Termin und Uhrzeit für Borussia Dortmund - VfB Stuttgart: Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Bundesliga Saison 22/23 findet das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart am 22. Oktober 2022 statt. Anpfiff ist um 15.30 Uhr im Signal Iduna Park in Dortmund.

Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart live im TV und Stream - auch im Free-TV?

Die Rechte zur Übertragung der 1. Fußball-Bundesliga 2022/2023 live im TV und Stream teilen sich DAZN und Sky. Der Streaming-Anbieter DAZN zeigt die Bundesliga-Begegnungen, die am Freitag oder Sonntag stattfinden, während der Pay-TV-Sender Sky exklusiv alle Samstagsspiele überträgt. Im Free-TV wird es die Partie zwischen Dortmund und Stuttgart also nicht zu sehen geben - die Highlights des Spiels können Sie aber nach dem Spiel in der sportschau der ARD ansehen. Alle Infos zur Übertragung finden Sie hier auf einen Blick:

Spiel: Borussia Dortmund - VfB Stuttgart , 11. Spieltag der Bundesliga 2022/23

- , 11. Spieltag der 2022/23 Datum: Samstag, 22. Oktober 2022

Samstag, 22. Oktober 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Signal Iduna Park , Dortmund

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

BVB vs. Stuttgart: Live-Ticker, Ergebnisse und Spielplan

Falls Sie nicht über ein Sky-Abo verfügen, das Spiel zwischen Dortmund und Stuttgart aber trotzdem live verfolgen möchten, dann empfehlen wir Ihnen auf unseren Live-Ticker zurückzugreifen. Denn so werden Sie nicht nur über alle Tore, Karten und Auswechslungen informiert, sondern können auch alle Highlights der Partie als Kommentar lesen. Unser Datencenter bietet außerdem viele Infos und Statistiken zur aktuellen Bundesliga-Saison. Kurz vor Anpfiff des Spiels finden Sie hier auch die Start-Aufstellung beider Teams.

Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart live im Radio

Eine weitere Alternative zum kostenpflichtigen Sky-Abo ist das Bundesliga-Radio. Die sportschau übernimmt die Übertragung der Bundesliga live im Radio und hat neben dem Live-Kommentar mit allen Highlights des Spiels auch alle wichtigen Infos zur Begegnung zwischen Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart.

Dortmund gegen Stuttgart: Bilanz der beiden Bundesligisten

Der BVB und der VfB Stuttgart sind sich laut fussballdaten.de bisher ganze 114 Mal auf dem Fußball-Platz begegnet. In den vergangenen Jahren hatte zwar meist Dortmund die Nase vorn aber in der Gesamtstatistik liegen die beiden Traditionsclubs dicht beieinander. 43 Mal gewann der VfB Stuttgart, 24 Partien gingen Unentschieden aus und 47 Mal konnten sich die Dortmunder durchsetzen. Schaut man sich jedoch nur die letzten fünf Begegnungen an, dann spricht die Statistik eine andere Sprache: Hier gewann Dortmund vier Mal, während Stuttgart nur ein Spiel für sich entscheiden konnte. Auch am kommenden 11. Spieltag der aktuellen Bundesliga-Saison läuft der BVB als Favorit auf. (AZ)