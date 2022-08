BVB - Werder Bremen live im TV und Stream: Übertragung, Termin und Live-Ticker

Dortmund gegen Werder Bremen live im TV und Stream: Den Termin und alle Infos zur Übertragung finden Sie hier. Außerdem haben wir auch einen Live-Ticker zum Spiel für Sie.

Dortmund trifft am dritten Spieltag der aktuellen Bundesliga-Saison 22/23 auf Werder Bremen. Während der Auftakt für den BVB mit sechs Punkten aus zwei Spielen begann, haben die Bremer nach zwei Unentschieden nur zwei Punkte auf dem Konto. Nach einem 2:2 gegen Wolfsburg und Stuttgart will Werder nun den ersten Sieg der Saison einfahren, doch Dortmund wirkt auch ohne das Jahrhunderttalent Erling Haaland gut aufgestellt für die neue Saison. BVB-Trainer Edin Terzić setzt im Sturm stattdessen auf Karim Adeyemi, der jedoch aufgrund einer Verletzung im Spiel gegen Bremen voraussichtlich nicht antreten wird.

Wann findet die Bundesliga-Partie zwischen dem BVB und Werder Bremen statt? Welcher Sender übernimmt die Übertragung? Wir beantworten diese Fragen hier und haben außerdem einen Live-Ticker mit allen Toren und Highlights des Spiels für Sie.

Termin und Uhrzeit für Borussia Dortmund - Werder Bremen: Wann ist Anstoß?

Werder Bremen ist am Samstag, dem 20. August 2022, beim Tabellenzweiten Borussia Dortmund zu Gast. Anpfiff ist um 15.30 Uhr im Signal Iduna Park in Dortmund. Laut Spielplan der Bundesliga 2022/23 gibt es neben der Partie zwischen dem BVB und Bremen am Samstag noch fünf weitere Begegnungen zu sehen - unter anderem trifft Leverkusen auf Hoffenheim.

Borussia Dortmund gegen Werder Bremen live im TV und Stream - auch im Free-TV?

Die Übertragung der 1. Fußball-Bundesliga 2022/2023 live im TV und Stream teilen sich Sky und DAZN. Während der Pay-TV-Sender Sky die Samstagsspiele der Bundesliga zeigt, gibt es die Partien am Sonntag und am Freitag exklusiv beim Streaming-Anbieter DAZN zu sehen. Somit wird das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen exklusiv bei Sky übertragen. Im Free-TV gibt es die Partie jedoch nicht zu sehen - wenn Sie die Bundesliga kostenlos genießen möchten, dann bleiben Ihnen nur die Highlights in der sportschau der ARD.

Spiel: Borussia Dortmund - Werder Bremen , 3. Spieltag der Bundesliga 2022/23

- , 3. Spieltag der Bundesliga 2022/23 Datum: Samstag, 20. August 2022

Samstag, 20. August 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Signal Iduna Park , Dortmund

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

BVB vs. Bremen: Live-Ticker, Ergebnisse und Spielplan

Mit unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts: Hier gibt es alle Highlights des Spiels zwischen Dortmund und Bremen als Kommentar und natürlich auch alle Tore und Chancen der Bundesliga-Partie. Darüber hinaus hat unser Datencenter auch ausführliche Infos zum Verlauf der aktuellen Bundesliga-Saison 22/23 für Sie. Auch die Aufstellung der beiden Teams finden Sie vor Anpfiff hier. Sollten Sie also über kein Pay-TV-Abo verfügen, bietet unser Live-Ticker eine umfassende Alternative mit allen wichtigen Infos.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Dortmund gegen Werder Bremen live im Radio

Eine weitere Möglichkeit die aktuelle Saison zu verfolgen ist das Bundesliga-Radio. Die Übertragung der Bundesliga live im Radio bietet umfassende Infos und einen Live-Kommentar zum Samstagsspiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen.

Dortmund gegen Bremen: Bilanz der beiden Bundesligisten

Die beiden Traditionsvereine Werder Bremen und Borussia Dortmund sind laut fussballdaten.de bereits 114 Mal aufeinander getroffen. In der Gesamtstatistik liegen die beiden Mannschaften dabei sehr eng beieinander: 45 Mal gewann Bremen, 50 Mal gingen die Dortmunder als Sieger vom Platz und 19 Mal trennten sich die Vereine Unentschieden. In den vergangenen Jahren hatte der BVB allerdings die Nase vorn: Die letzten drei Begegnungen gingen allesamt an die Borussia. Auch in das Match am 20. August gehen die Dortmunder als Favoriten. (AZ)