Gaimin Gladiators ist Champion des ESL One Berlin Major

Es war ein packendes Event im Berliner Velodrom: Im Finale treffen die beiden Favoriten aufeinander. Wie sie dorthin gekommen sind, könnte unterschiedlicher nicht sein. Und am Ende strahlt Gaimin.

In einem spektakulären Finale hat Gaimin Gladiators seinen Rivalen Team Liquid mit 3:1 besiegt und ist damit Champion des ESL One Berlin Dota 2 Majors. Der Deutsche Erik "tOfu" Engel blickt nun mit Gaimin in Richtung Seattle, zur Dota-2-Weltmeisterschaft "The International".

"Ich dachte nie, dass ich überhaupt ein Major gewinne. Jetzt habe ich zwei gewonnen", sagte Quinn "Quinn" Callahan vor jubelndem Publikum im Interview nach dem Spiel. "Danke an alle, Dota ist ziemlich cool!"

Das erste Spiel war ein Eliminierungsfest. Beide Teams kämpften lange um den Vorsprung, bis Gaimin ihn ergriff und in den ersten Sieg verwandelte. Liquid schlug mit einem recht eindeutigen Sieg zurück, ehe sich Gaimin den Matchpoint holte. Im letzten Spiel gewann Gaimin früh einen Vorsprung, den das europäische Team bis zum Sieg ritt.

Berlin Major: Langer Weg ins Finale für Liquid

Team Liquid musste sich früher am Tag noch für das Finale qualifizieren. Im letzten Match der unteren Turnierhälfte besiegte es das osteuropäisch besetzte 9Pandas mit 2:1. Das Ex-Hellraisers-Roster gewann das erste Spiel überraschend deutlich, hatte in den darauffolgenden Partien aber keine Chance mehr.

Liquid hatte auch den längeren Weg durch die Playoffs. Das Team verlor in der Upper Bracket gleich das erste Match gegen OG und musste sich daraufhin durch die Lower Bracket kämpfen. Dort besiegte es mühelos den amtierenden Weltmeister Tundra Esports. Auch das Überraschungsteam Evil Geniuses stellte kein Problem dar, ehe Liquid mehr Kraft aufwenden musste, um auch 9Pandas zu besiegen.

TI-Qualifikation für Gaimin noch nicht fix

Mit dem Sieg gegen seinen Rivalen Liquid ist Gaimin Gladiators damit das erste Team in der Geschichte von Dota 2, das zwei Major-Turniere hintereinander gewonnen hat. "Wir haben einfach einen guten Lauf und ich hoffe, dass wir das bis zum Ende der Saison durchziehen können" sagte tOfu im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Für den Einzug zur Weltmeisterschaft "The International", die dieses Jahr in Seattle stattfindet, reichte diese Errungenschaft knapp noch nicht. Mit dem jeweils zweiten und dritten Platz im Dota Pro Circuit konnte Gaimin noch nicht genug DPC-Punkte gewinnen, die für die Qualifikation nötig sind - ist allerdings auf dem besten Weg dorthin. Team Liquid qualifizierte sich mit guten Ergebnissen im DPC und während des Berlin Majors für das TI.

(dpa)