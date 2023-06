Gaimin mit zweistündigem Spiel am ersten Tag des Bali-Major

Gleich am ersten Tag des Dota-2-Majors in Bali hat Gaimin Gladiators seine Ausdauer unter Beweis stellen müssen: Das erste Spiel im westeuropäischen Duell gegen Quest Esports dauerte 136 Minuten.

Gaimin, das Team um den deutschen Spieler Erik "tOfu" Engel, hatte die ersten 30 Minuten die Nase vorn. Dann holte Quest auf und in den nächsten anderthalb Stunden wechselten sich die beiden Teams mit den Vorsprüngen ab. In der 124. Minute gewann Quest den entscheidenden Teamfight, auf dessen Basis sich das Team den Sieg holte. In der Dota-2-Szene auf Twitter wurde das Spiel bereits zum Meme.

Die zweite Partie ging nach 43 Minuten an Gaimin, somit endete die Serie mit einem Unentschieden. Beiden Teams schadete das Ergebnis aber nicht. Mit einem jeweiligen Sieg in den vorangegangenen Matches früher am Tag legten sie einen guten Start ins Turnier hin.

In Gruppe A holte Team Liquid ebenfalls einen Sieg und einen Ausgleich. Dota-Pro-Circuit-Gewinner Tundra Esports, das Team um den Deutschen Leon "Nine" Kirilin, musste sich vorerst mit zwei Unentschieden zufriedengeben.

(dpa)