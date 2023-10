Dota 2

10:52 Uhr

Liquid glänzt in TI-Gruppenphase und erreicht Playoffs

Team Liquid kann sich über einen Einzug in die Upper Bracket der TI-Playoffs freuen.

Nach einer erfolgreichen Gruppenphase in der Dota-2-WM "The International" hat Team Liquid auch in der nächsten Phase seine Stärke gezeigt.

Das westeuropäische Team besiegte Evil Geniuses mit einem schnellen 2:0 und qualifizierte sich für die Upper Bracket der Playoffs. Tundra Esports verlor eindeutig mit 0:2 gegen das nordamerikanische Team nouns. Das Team um den Deutschen Leon "Nine" Kirilin zeigte im ersten Spiel noch Widerstand, war seinem Gegner in der zweiten Partie jedoch stark unterlegen. Der amtierende Weltmeister startet die K.O.-Phase in der Lower Bracket. Gaimin Gladiators beginnt ebenfalls in der unteren Turnierhälfte. Das Team um den deutschen Spieler Erik "tOfu" Engel verlor mit 1:2 gegen das südostasiatische Team Talon Esports. Gaimin gewann zwar die erste Partie, gab die nächsten beiden aber immer gegen Ende ab. Auch Entity verlor sein Platzierungsspiel. Das Team um den Deutschen Daniel "Stormstormer" Schoetzau musste sich mit 0:2 gegen Azure Ray geschlagen geben. Während die erste Partie noch eindeutig an das chinesische Team ging, gelang dem westeuropäischen Team im zweiten Spiel fast ein Comeback, für den Sieg reichte das jedoch nicht. (dpa)

