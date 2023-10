Liquid kämpft sich gegen Talon ins TI-Halbfinale

In der internationalen Dota-2-Rivalität zwischen Team Liquid und Talon Esports hat Liquid erneut triumphiert.

Das westeuropäische Team besiegte seinen südostasiatischen Rivalen im Viertelfinale der Dota-2-WM "The International" mit 2:0.

"Es fühlt sich surreal an", sagte Liquids Coach William "Blitz" Lee im Interview nach dem Match. "Es ist sehr schwer, meine aktuellen Emotionen zu beschreiben." Obwohl das Ergebnis deutlich ist, waren die Spiele hart umkämpft. Liquid holte in beiden Partien ein schnelles First Blood, Talon schlug jedoch immer zurück. Erst am Ende überzeugte das westeuropäische Team mit besseren Teamkämpfen.

Im osteuropäischen Duell konnte Team Spirit mit 2:1 gegen Virtus.pro gewinnen. Der Riyadh-Masters-Champion verlor zunächst überraschend das erste Spiel und gab nach einem großen Vorsprung auch das zweite fast aus der Hand. Durch einen stark gespielten letzten Teamkampf konnte Spirit die Schmach verhindern und gewann auch das folgende dritte Spiel.

"Das ist nicht das Team, gegen das wir im Dota Pro Circuit gespielt haben", erklärte Yaroslav "Miposhka" Naidenov im Interview nach dem Match. "Sie sind viel besser als zuvor." Mit dem Sieg über VP erreichte Spirit das Halbfinale der Upper Bracket und wird sich dort mit Liquid messen.

(dpa)