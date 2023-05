Liquid triumphiert gegen Gaimin in Dota Pro Circuit

Überraschung: Team Liquid hat Gaimin Gladiators mit 2:0 im westeuropäischen Dota Pro Circuit geschlagen.

Damit katapultierte sich Liquid an die Tabellenspitze.

"Sie spielen sehr gut und wir schauen zu ihnen auf", sagte Ludwig "zai" Wahlberg im Interview nach dem Spiel. "Wir hassen es aber auch, gegen sie zu verlieren". Im ersten Spiel lag Gaimin lange in Führung, ehe es sich Liquid mit einem Comeback zurückholte. Die zweite Partie war eindeutiger: Liquid erarbeitete sich schnell einen Vorteil und baute ihn bis zum Sieg aus.

Die beiden westeuropäischen Teams zählen zu den aktuell besten Teams der Welt. Durch mehrere Finalspiele gegeneinander in den Major-Turnieren dieser Saison entwickelte sich eine besondere Rivalität, in der Gaimin, mit dem Deutschen Erik "tOfu" Engel, die Oberhand hatte. Den DPC gewann jedoch immer Liquid.

Neben Liquid führt auch Weltmeister Tundra Esports die Tabelle des westeuropäischen DPC an. Das Team um den deutschen Spieler Leon "Nine" Kirilin besiegte früher am Tag den Aufsteiger D1 Hustlers mit einem deutlichen 2:0.

