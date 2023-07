Team Liquid gewinnt Gruppenphase des Bali-Majors

Auch Team Liquids letztes Match im Bali-Major, ein 1:1 gegen das südamerikanische Team Beastcoast, hat nichts mehr an dessen Vormachtstellung in Gruppe A geändert.

Das Team um Dota-2-Größen wie Aydin "Insania" Sarkohi und Michal "Nisha" Jankowski beendete die Gruppenphase mit vier Siegen und ebenso vielen Unentschieden auf Platz 1.

Tundra Esports, um den deutschen Spieler Leon "Nine" Kirilin, erreichte den dritten Platz und sicherte sich somit ebenfalls den Einzug in die Playoffs. In der ausgleichsreichen Gruppe A holte Tundra nur zwei Siege, die restlichen sechs Matches endeten mit Unentschieden.

Gruppe B wurde von Quest Esports gewonnen. Der Neuzugang des westeuropäischen Dota Pro Circuit dominierte die Gruppe mit fünf Siegen und zwei Ausgleichspielen. Am letzten Tag verlor das Team um Ex-Nigma-Spieler Ammar "ATF" Al-Assaf gegen PSG.LGD mit 0:2.

Auch das vierte westeuropäische Team, Gaimin Gladiators, schaffte den Einzug in die Playoffs. Das Team um den Deutschen Erik "tOfu" Engel verlor am letzten Tag noch gegen das osteuropäische Team BetBoom und endete die Gruppenphase somit auf Platz drei.

(dpa)