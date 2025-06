„Keine Planbarkeit mehr“: Die Lage am Eiskanal wird immer prekärer

Eineinhalb Wochen vor dem Weltcup in Prag erreichte Kanu-Bundestrainer Klaus Pohlen die schlechte Nachricht. Der Augsburger Eiskanal musste wegen zunehmender Trockenheit immer wieder geschlossen werden, da die Pegelstände am Lech nicht hoch genug waren und die Zuläufe in die Stadt nicht ausreichend Wasser brachten, um die Olympiastrecke zu fluten. Genau in jenen Tagen, in denen sich die deutsche Kanuslalom-Elite eigentlich auf die internationalen Rennen in Tschechien vorbereiten wollte, die am Freitag beginnen. „Zwischen den Weltcups in Pau und Prag hätten wir Trainingszeiten für die Spitzenkanuten, aber auch für den Nachwuchs gebraucht. Doch wir haben am Eiskanal einfach keine Planbarkeit mehr“, bringt Pohlen die aktuelle Trainingssituation an der Augsburger Kanuslalomstrecke auf den Punkt.

Andrea Bogenreuther Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Klaus Pohlen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis