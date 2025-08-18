Dynamo Dresden – 1. FSV Mainz 05 heute live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 2025/26

Der DFB-Pokal wird in der Saison 2025/26 bereits zum 83. Mal ausgetragen. Seit 1935 wird jedes Jahr aufs Neue im Pokalwettbewerb um die Trophäe gespielt, die als der wichtigste Titel im deutschen Fußball auf Vereinsebene gilt, direkt nach der deutschen Meisterschaft. Mit insgesamt 78 Treffern ist Gerd Müller bis heute Rekordtorschütze. Derweil hält der FC Bayern München mit zwanzig gewonnenen Endspielen den Rekord für die meisten Titelgewinne im DFB-Pokal. Zuletzt wanderte der Pokal aber nach Stuttgart: Im Pokalfinale 2024/25 konnte sich der VfB mit 4:2 gegen den damaligen Drittligisten Arminia Bielefeld durchsetzen und den Wettbewerb zum insgesamt vierten Mal in der Vereinshistorie gewinnen. Im DFB-Pokal ist es die Regel, dass Mannschaften aus unterschiedlichen Ligen gegeneinander antreten, insbesondere während der ersten Runden des Turniers.

Mit Dynamo Dresden und dem 1. FSV Mainz 05 treffen in der ersten Runde des DFB-Pokals 2025/26 ein Drittligist und ein Bundesliga-Klub aufeinander. Wann genau findet die Partie zwischen den beiden Teams statt? Wann ist Anstoß und wie sieht es mit der Übertragung im TV und Stream aus? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Dynamo Dresden – Mainz 05 im DFB-Pokal 2025/26: Termin und Anstoßzeit

Dem Spielplan des DFB-Pokals 2025/26 entsprechend findet das Spiel in der ersten Runde zwischen Dynamo Dresden und Mainz 05 heute am 18. August 2025 statt – damit fällt der Termin auf einen Montag. Der Anstoß soll planmäßig um Punkt 18 Uhr erfolgen, gespielt wird im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden. Die Heimspielstätte von Dynamo verdankt ihren Namen dem in Dresden geborenen Leichtathleten Rudolf Harbig und bietet Platz für 32.066 Zuschauer.

Dynamo Dresden gegen den 1. FSV Mainz 05 heute live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 25/26

Für die Übertragung des DFB-Pokals 2024/25 sind in der Saison 2025/26 erneut der Pay-TV-Sender Sky sowie die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF verantwortlich. Wenn Sie alle 63 Spiele – von der ersten Runde bis zum Finale im Berliner Olympiastadion – live und in voller Länge oder in der Konferenz verfolgen möchten, müssen Sie sich jedoch zwangsläufig ein kostenpflichtiges Sky-Abo zulegen. Ein solches Abonnement kostet für Neukunden bei Abschluss eines Jahresabos derzeit 25 Euro pro Monat (Stand: August 2025).

Insgesamt fünfzehn ausgewählte Begegnungen des Turniers gibt es im Free-TV bei der ARD und im ZDF zu sehen. Dazu gehören unter anderem die beiden Halbfinal-Spiele sowie das Finale im Olympiastadion. Zuvor zeigen beide Sender in jeder Wettbewerbsrunde mindestens zwei Spiele. Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Mainz 05 läuft hingegen nur bei Sky. Dementsprechend benötigen alle, die besagtes Match live verfolgen möchten, ein Sky-Abo. Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des Spiels zwischen Dynamo und Mainz im Überblick:

Spiel: Dynamo Dresden vs. 1. FSV Mainz 05 (DFB-Pokal 2025/26, 1. Runde)

Datum: Montag, 18. August 2025

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

Dynamo Dresden gegen Mainz 05 im DFB-Pokal 25/26: Was sagt die Bilanz?

Die Frage nach der Bilanz ist im Fall dieser beiden Mannschaften ziemlich schnell beantwortet, denn Dynamo Dresden und Mainz 05 haben bislang noch kein einziges Spiel gegeneinander ausgetragen. Demnach treffen die Klubs am 18. August im DFB-Pokal zum ersten Mal aufeinander. Als Bundesligist dürfte den Mainzern zwar auf dem Papier die Favoritenrolle zuteilwerden, doch der Pokalwettbewerb ist dafür bekannt, dass immer wieder die vermeintlichen Underdogs für Überraschungen sorgen.