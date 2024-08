Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf live im Free-TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 24/25

Auch in der Fußball-Saison 2024/25 wird wieder um den DFB-Pokal gekämpft. Die Spiele der ersten Hauptrunde starten am 16. August und enden offiziell am 28. August 2024. Das Finale des DFB-Pokals 24/25 findet voraussichtlich am 24. Mai 2025 im Berliner Olympiastadion statt.

Die Chance auf das große DFB-Finale in Berlin bekommen in der Saison 2024/25 auch die beiden Mannschaften Dynamo Dresden und Fortuna Düsseldorf. In der ersten Runde des DFB-Pokals 24/25 empfängt der Drittligist Dynamo den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Sowohl der Spielplan für die 2. Bundesliga, als auch der Spielplan für die 3. Bundesliga wurde extra für die erste DFB-Runde pausiert.

Dynamo Dresden ist innerhalb der 3. Bundesliga erfolgreich in die neue Saison gestartet. Die Mannschaft unter Trainer Thomas Stamm konnte sowohl gegen Viktoria Köln, als auch gegen Energie Cottbus einen Sieg verbuchen. Auch Fortuna Düsseldorf dürfte in der Saison 2024/25 mit dem momentanen Tabellenplatz in der 2. Bundesliga recht zufrieden sein. Nach einem Sieg gegen Darmstadt und einem Unentschieden gegen Karlsruhe steht die Mannschaft aktuell auf Platz 4.

Wie werden sich der Zweit- und Drittligist beim DFB-Pokal 2024/25 präsentieren? Die Chance ihr Können gegeneinander unter Beweis zu stellen bekommen Dynamo Dresden und Fortuna Düsseldorf in der ersten DFB-Runde. Hier finden Sie alle wichtigen Infos rund um Übertragung im TV und Stream, Termin und Uhrzeit.

Dynamo Dresden vs. Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal 24/25: Termin und Uhrzeit

Der Termin für das DFB-Pokalspiel zwischen Dynamo Dresden und Fortuna Düsseldorf wurde auf Sonntag, den 18. August 2024 datiert. Anstoß ist um 18 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden. Laut Spielplan des DFB-Pokals 24/25 sind 31 weitere Partien für die erste Runde angesetzt.

Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 2024/25: Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf live im TV und Stream

Die Übertragungsrechte für die DFB-Pokal-Saison 2024/25 konnte sich der Pay-TV-Sender Sky sichern. Im Free-TV sind die ARD und das ZDF für die Übertragung beim DFB-Pokal 24/25 verantwortlich.

Fans, die alle Spiele des Pokals in voller Länge verfolgen möchten, müssen allerdings ein Sky-Abonnement erwerben. Das Sport-Paket von Sky ist momentan ab 25 Euro pro Monat erhältlich. Wer zusätzlich auch die Bundesliga und die 2. Liga live sehen möchte, zahlt 35 Euro pro Monat.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zeigen in dieser Saison insgesamt 15 Pokalspiele, darunter beide Halbfinals und das Finale. In den frühen Runden werden im Free-TV nur ausgewählte Partien übertragen. Die Begegnung zwischen Dynamo Dresden und Fortuna Düsseldorf zählt jedoch nicht dazu.

Hier haben wir nochmal alle Informationen zum Pokalspiel Dresden gegen Düsseldorf für Sie zusammengefasst:

Spiel: Dynamo Dresen - Fortuna Düsseldorf, DFB-Pokal 24/25, 1. Runde

Datum: 18. August 2024

Uhrzeit: 18.00 Uhr

Ort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

Dynamo Dresden gegen Fortuna Düsseldorf: Bilanz der beiden Teams

Wirft man einen Blick auf die Bilanz zwischen Dresden und Düsseldorf auf fussballdaten.de, sind die beiden Mannschaften in der Vergangenheit in insgesamt 19 Spielen aufeinandergetroffen. Davon konnte Dynamo Dresden die Düsseldorfer siebenmal besiegen. In ebenfalls sieben Begegnungen sind die beiden Teams mit einem Unentschieden vom Platz gegangen. Die Düsseldorfer Mannschaft unter Trainer Daniel Thioune konnte sich in insgesamt fünf Spielen über einen Sieg gegen Dresden freuen.