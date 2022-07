E-Sports

Dylan "DullenMIKE" Neuhausen aus Türkheim ist Deutschlands bester Zocker

In seinem dritten Anlauf hat es endlich geklappt: Nach einem vierten Platz vor zwei Jahren und einem zweiten Rang im Vorjahr wurde „DullenMIKE“ in diesem Jahr deutscher Meister für den SC Freiburg.

Plus Dylan Neuhausen aus Türkheim ist deutscher Meister im E-Sports und spielt gerade bei der WM in Dänemark. Er sagt, worauf es an der Konsole ankommt und wie oft er trainiert.

Von Fabian Kapfer

Schon vor einigen Jahren war ein FIFA-Match auf der Playstation gegen Dylan Neuhausen kein großer Spaß für seine Freunde. Zu gewinnen gab es meistens nichts. "Es hat dann schon immer wieder Einschränkungen für mich gegeben, dass es einigermaßen fair bleibt und nicht zu hoch ausgeht", sagt er heute. Der 19-Jährige wurde für seinen Lieblingsverein SC Freiburg jüngst deutscher Meister. Davor spielte er auch schon für den VfL Wolfsburg. Nun steht für ihn die Weltmeisterschaft auf dem Programm.

