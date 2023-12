EA Sports FC 24

vor 40 Min.

St. Pauli übernimmt Tabellenspitze der Virtual Bundesliga CC

Kann der FC St. Pauli in diesem Jahr den lang ersehnten E-Sport-Titel holen?

Artikel anhören Shape

In der Nord-West-Division der Virtual Bundesliga Club Championship in EA Sports FC 24 gab es ordentlich Rotation an der engen Tabellenspitze: Kurz vor der Winterpause hat der FC St.

Pauli mit zwei Siegen und einem Unentschieden dem Paderborn 07 den ersten Platz abgerungen. Die Bilanz vom Stammduo aus St. Pauli sieht bisher sauber aus: Kamal "FCSP_Kamal" Kamboj und Koray "KKoray34" Kücukgünar haben aus den ersten 13 Spielen zehn Siege und drei Remis geholt, bisher konnte kein Team das Duo schlagen. Mit 123 geschossenen Toren haben sie die bisher stärkste Offensive der Division. St. Pauli überwintert mit einer knappen Führung von einem Zähler, bevor das Duo die Spitzenposition am 9. Januar im direkten Duell gegen Paderborn 07 verteidigen muss. F.C. Hansa Rostock, der Vizemeister der Vorsaison, steht auf dem 13. Platz im Mittelfeld. Das neue Duo Lukas "Lukas_Official11" Wolff und Felix "IFELIIX23" Breitkopf kann die großen Fußstapfen der Vorgänger bisher nicht ausfüllen. Levy "LevyFinn" Rieck wechselte zum VBL-Clubmeister RB Leipzig, Henning "Henning" Wilmbusse spielt nun für SV Werder Bremen, aktuell Tabellenzweiter der Nord-West-Staffel. (dpa)

Themen folgen