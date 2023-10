Belgiens Ex-Kapitän Eden Hazard beendet Karriere im Profifußball

Eden Hazard beendet im Alter von 32 Jahren seine Karriere als Fußballprofi. "Ich konnte meinen Traum verwirklichen", schreibt er auf Instagram.

"Du musst auf dich selbst hören und zur richtigen Zeit Stopp sagen", schreibt Eden Hazard am Dienstag auf Instagram und gibt damit das Ende seiner Karriere als Fußballprofi bekannt. Er habe nach 16 Jahren und mehr als 700 Spielen beschlossen, seine Laufbahn als Fußballprofi zu beenden. "Ich konnte meinen Traum verwirklichen, ich habe an vielen Orten der Welt gespielt und Spaß gehabt", so der 32-jährige Hazard weiter. Er bedankt sich bei Managern, Trainern, Teamkollegen und Vereinen.

Hazard vor Karriereende bei keinem Verein unter Vertrag

In dieser Saison stand der einstige Kapitän der belgischen Nationalmannschaft, für die er in 126 Spielen 33 Tore erzielte, bei keinem Verein unter Vertrag. Im Sommer hatte er sich mit Real Madrid auf die Auflösung seines bis ursprünglich 2024 laufenden Vertrags geeinigt. In seinen vier Jahren dort gewann er zwar insgesamt acht Titel, doch sportlich glücklich wurde er nicht. In insgesamt 54 Spielen gelangen ihm lediglich vier Tore, über die volle Distanz spielte er selten.

Hazar hatte seine Heimat früh verlassen und war 2005 von Union Tubize-Braine in die Jugend von OSC Lille nach Frankreich geweschselt. Dort machte Hazard ab 2008 seine ersten Schritte im Profifußball. Ab 2012 stand er für den FC Chelsea auf dem Platz. Dort erzielte er in sieben Jahren über 100 Tore in 350 Pflichtspielen und gewann zweimal die Premier League. 2015 wurde er in England zum Fußballer des Jahres gekürt. Hazard gewann während seiner Karriere mehrere große Titel, darunter die Champions League sowie jeweils zweimal die Europa League, die Premier League und LaLiga. (mit dpa)