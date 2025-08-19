Schwaben Open: Auch im Doppel scheiden deutsche Tennistalente Barsukov und Wiedenmann aus

Am „Super Tuesday“ auf der Anlage des TC Augsburg, mit insgesamt vier deutschen Davis-Cup-Spielern im Einsatz, wurden im Hauptfeld der Schwaben Open die letzten Auftakt-Matches im Einzel und die ersten Achtelfinals im Doppel ausgetragen. Dabei siegten neben den DTB-Mannschaftsspielern Cedrik-Marcel Stebe und Henri Squire auch der an Nummer zwei gesetzte Christoph Negritu sowie Qualifikant Benito Sanchez Martinez und folgten damit den DTB-Youngstern Diego Dedura und Max Schönhaus ins Achtelfinale des mit 54.000 Euro dotierten ATP-Challenger-Turniers der Kategorie 50. Für Lokalmatador Luca Wiedenmann vom gastgebenden TC Augsburg ist das Turnier hingegen endgültig beendet. Mit seinem Doppelpartner Nicolaj Barsukov verlor er gegen das tschechische Duo Jiri Barnat und Filip Duda.

Der ehemalige Davis Cup-Spieler Cedrik-Marcel Stebe ist beim ATP-Challenger-Turnier Schwaben Open auf der Anlage des Tennisclubs Augsburg ins Achtelfinale eingezogen. Das schnelle Turnieraus kam hingegen für seinen Landsmann Daniel Masur, der seine Auftaktpartie gegen den starken Beniot Sanchez Martinez mit 3:6, 6:7 verlor. Ebenfalls im Achtelfinale steht aus DTB-Sicht auch Henri Squire, der den Argentinier Juan Bautista Torres in einem engen Duell mit 7:5, 7:6 (7:4) bezwang.

Der 34-jährige Stebe lieferte sich mit dem Kroaten Mili Polljicak ein ungewöhnliches Match, denn seinem souveränen ersten Satzgewinn mit 6:1 musste Stebe den zweiten Satz zügig mit 0:6 abgeben, bevor er seinerseits dann wieder mit 6:0 den dritten Durchgang gegen den ehemaligen Junioren-Wimbledonsieger Poljicak an sich riss. Danach musste der deutsche Profi allerdings lächelnd zugeben, dass er bei Temperaturen um die 27 Grad im Feld der jungen europäischen Tennis-Konkurrenz mit seinen Kräften haushalten muss. „Im zweiten Satz hat er seine Taktik geändert und gut gespielt, das hat mich ein bisschen überrascht“, schilderte Stebe den Spielverlauf und räumte ein, „ich bin nicht mehr der Jüngste. Da musste ich erst überlegen, wie viel ich noch in den Satz investiere. Ich habe dann versucht, mich auf den dritten Satz zu konzentrieren und einen Reset zu machen, und das hat gut geklappt“, sagte Stebe nach seinem Auftaktsieg.

Cedrik-Marcel Stebe peilt mindestens Halbfinal-Einzug bei den Schwaben Open an

Es ist das erste Mal, dass Stebe an den Schwaben Open teilnimmt, doch er ist angetan vom dem Turnier, nicht nur, weil die Anreisestrecke von seinem eineinhalb Stunden entfernten Wohnort in Bregenz am Bodensee überschaubar ist. „Das Wetter ist schön, könnte für so ein Turnier kaum besser sein, die Organisation ist gut und ich fühle mich hier wohl“, so Stebe. Immer wieder hatten ihn in den vergangenen Jahren Verletzungen zurückgeworfen, nun scheint der Körper mitzumachen. Letzte Woche hatte er bei einem Challenger-Turnier in Italien schon das Halbfinale erreicht, in Augsburg peilt er Ähnliches an. „Ich hoffe natürlich, dass es wieder Richtung Viertelfinale, Halbfinale geht.“

In der Runde der letzten 16 wird Stebe dem belgischen Qualifikanten Buvaysar Gadamauri (ATP-Nr. 649) gegenüberstehen, der sich in einen Tiebreak-Thriller nach 3:14 Stunden Spielzeit gegen Jacopo Berrettini (ATP-Nr. 315), dem jüngeren Bruder des ehemaligen Wimbledon-Finalisten Matteo Berrettini, durchsetzen konnte.

Der deutsche Tennisprofi Benito Sanchez Martinez präsentiert sich beim ATP-Challenger-Turnier Schwaben Open mit starken Leistungen und hat bereits das Achtelfinale erreicht. Dort spielt er am Mittwoch gegen den Belgier Gilles-Arnaud Bailly. Foto: kolbert-press

Berliner Benito Sanchez Martinez schafft Durchmarsch ins Achtelfinale

Geheimnisse gab es wenige vor der Partie zwischen dem Berliner Qualifikanten Benito Sanchez Martinez (ATP-Nr. 987) und Daniel Masur (ATP-Nr. 517), die zusammen im Team des Tennis-Clubs SCC Berlin die Meisterschaft in der 2. Bundesliga Nord und den damit verbundenen Aufstieg in die 1. Tennis Channel Bundesliga feiern durften. Von Beginn an demonstrierten beide Spieler ihre Qualität beim Rückschlag, die sich in zahlreichen Break-Möglichkeiten widerspiegelte. Nachdem sich der 23-jährige Sanchez Martinez im vierten Spiel den Aufschlag seines 30-jährigen Gegners sichern konnte, ließ er bei eigenem Service bis zum Satzende nichts mehr anbrennen. Im zweiten Durchgang erspielte sich Davis-Cup-Spieler Masur eine schnelle 3:0-Führung, dennoch wechselte das Momentum im Satz noch mehrfach, indem beide Spieler all ihre Möglichkeiten bei den insgesamt sieben Breaks nutzen konnten. Nach dem vorentscheidenden Break im elften Spiel besiegelte Sanchez Martinez mit einem zu-Null-Aufschlagspiel den 6:3, 7:5-Erfolg nach 97 Minuten. Im Achtelfinale bekommt es der Spieler der Mississippi State University mit dem Belgier Gilles Arnaud Bailly (ATP-Nr. 380) zu tun.

Christph Negritu erwischt seinen Gegner eiskalt

Spannung war auch geboten beim innerdeutschen Duell im „Match of the Day“ auf dem Center-Court zwischen dem Stuttgarter Christoph Negritu (ATP-Nr. 272) und dem Franken Maximilian Marterer (ATP-Nr. 446). Dabei erwischte der 31-jährige Negritu seinen Gegner eiskalt und nahm dem deutschen Davis-Cup-Spieler gleich im ersten Spiel den Aufschlag ab. In der Folge lieferte auch der 30-jährige Marterer souveräne Aufschlagspiele ab, konnte aber den Verlust des ersten Durchgangs nicht mehr verhindern. Im zweiten Satz fand der ehemalige Weltranglisten-45. besser zu seinem druckvollen Spiel. Zwar verpasste er nach einem frühen Break beim Stand von 5:3, bei Aufschlag seines Gegners, drei laufende Satzbälle, konnte aber im Anschluss bei eigenem Service den Satzausgleich herstellen. Im Entscheidungssatz kam Negritu mit seinem variablen Spiel wieder zum Zug, konnte seinem Gegenüber zweimal den Aufschlag abnehmen, ohne eine eigene Break-Chance zuzulassen, und besiegelte nach knapp zwei Stunden den 6:3, 4:6, 6:2-Erfolg. Im Achtelfinale sieht sich die Nr. 105 der Doppel-Weltrangliste dem Serben Stefan Popovic (ATP-Nr. 521) gegenüber, der den Berliner Nino Ehrenschneider (ATP-Nr. 661) im Duell der Qualifikanten mit 6:3, 7:6 (7) besiegen konnte. (mit dk)