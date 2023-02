EHF Euro Cup 22/23: Deutschland gegen Dänemark - Termin und Live-Übertragung im TV und Stream

Im EHF Euro Cup 22/23 trifft Deutschland auf Weltmeister Dänemark. Hier erfahren Sie alles rund um den Termin und die Live-Übertragung des Spiels.

Es ist noch nicht lange her, da musste sich die Deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der WM mit Platz fünf geschlagen geben. Dänemark hingegen konnte sich am Ende den Titel holen und ist damit momentan Motivationstechnisch ganz oben auf. Allerdings kennt auch die deutsche Mannschaft dieses Gefühl, denn auch sie ist einige Male in der Liste der bisherigen WM-Sieger vertreten.

Nun treffen die beiden Mannschaften im Euro Cup 22/23 aufeinander. Das ist für die deutsche Mannschaft die Chance, durch einen Sieg gegen den frisch gebackenen Weltmeister zu zeigen, dass auch sie ganz oben an die Spitze gehört, obwohl es bei der WM nicht fürs Siegerpodest gereicht hat. Die Dänen sind allerdings erwiesenermaßen in Bestform und daher alles andere als ein leichter Gegner.

Deutschland - Dänemark beim EHF Euro Cup 22/23: Termin und Uhrzeit des Spiels

Nachdem das Turnier bereits im Oktober begonnen hat, findet im März nun der vierte Spieltag des Turniers gespielt. Laut dem Spielplan des EHF Euro Cup 2022/23 findet das Spiel Deutschland - Dänemark am 12. März statt. Es ist eines der Heimspiele der deutschen Mannschaft und findet als solches in Hamburg statt. Los geht's mit dem Duell gegen den Weltmeister um 14.15 Uhr.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

EHF Euro Cup 2022/23: Übertragung von Deutschland gegen Dänemark live im TV und Stream

Gute Neuigkeiten für all diejenigen, die nicht noch ein Abo bei einem Streaming-Anbieter abschließen möchten: Das Spiel Deutschland gegen Dänemark beim EHF Euro Cup 2022/23 wird im Free-TV übertragen. So, wie man es noch von früher kennt, findet die Übertragung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk beim ZDF statt.

Wer lieber aufs Streaming zurückgreifen möchte, der hat mehrere Optionen. Der Streaming-Anbieter DAZN überträgt neben der EHF European League und der EHF Champions League auch den EHF European Cup. Wer also die volle Ladung Handball haben möchte, kann bei DAZN ein Abo abschließen und danach alle wichtigen Handballspiele sehen. Doch für das Spiel Deutschland gegen Dänemark muss das nicht sein. Dieses wird nämlich auch im Live-Stream beim ZDF-Sportstudio gezeigt.

Was: EHF Euro Cup, Deutschland vs. Dänemark , 4. Spieltag

EHF Euro Cup, vs. , 4. Spieltag Wo: Hamburg , Deutschland

, Wann: 12. März

12. März Uhrzeit: 14.15 Uhr

14.15 Uhr Free-TV: ZDF

Stream: DAZN , ZDF-Sportstudio

Deutschland vs. Dänemark: Bisherige Bilanz

Bei den beiden Mannschaften handelt es sich um echte Schwergewichte des europäischen Handballs. Dementsprechend häufig sind sie auch schon aufeinandergetroffen. Auch bei Weltmeisterschaften gab es schon das ein oder andere Duell. Insgesamt 21 Mal haben die deutsche und die dänische Nationalmannschaft gegeneinander gespielt. Davon konnten die Deutschen zwölf Spiele für sich entscheiden, die Dänen hingegen nur sieben. Zwei Mal trennten sie sich mit einem Unentschieden.

Doch auch wenn die deutsche Mannschaft bei der Betrachtung der direkten Aufeinandertreffen die Nase etwas vorn zu haben scheint, ist das noch lange kein Indikator dafür, dass sie überlegen wäre. Der Weltmeistertitel der Dänen beweist das sehr eindeutig. Auch die Punkteverteilung der "ewigen Tabelle" zeigt deutlich, wie nah beieinander die beiden Mannschaften sind. Diese Tabelle listet statistisch Spiele der Mannschaften seit 1966 auf. Pro Sieg erhalten die Mannschaften zwei Punkte. Deutschland belegt stolz den ersten Platz dieser Tabelle, doch Dänemark folgt relativ nah auf Platz fünf. Es ist also wie das Ergebnis bei der letzten WM - nur mit umgekehrten Rollen.