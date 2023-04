"EHF Euro Cup" 2023 im Handball: Infos zum Spielplan und zur Übertragung im Free-TV und Stream

Die Infos zum "EHF Euro Cup" 2023 im Handball: Alle Infos zum Spielplan sowie zur Übertragung im Free-TV und Stream gibt es hier.

Bevor 2024 die nächste Handball-Weltmeisterschaft für die männlichen Spieler bevorsteht, gibt es einige weitere Spiele, die vom deutschen Team bewältigt werden müssen: Der "EHF Euro Cup" 2022/23 im Handball hat im Oktober 2022 begonnen.

Der "EHF Euro Cup" im Handball ist ein europäischer Wettbewerb, der bereits seit 2000 von der europäischen Handballföderation ausgetragen wird.

2024 steht die Europameisterschaft im Handball bevor, die in Deutschland ausgetragen wird. Daher muss Deutschland ebenso wie Schweden, Spanien und Dänemark nicht an der Europameisterschaft-Qualifikation teilnehmen. Stattdessen wird von diesen Ländern der "EHF Euro Cup" 2022 ausgetragen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Möchten Sie gerne mehr zum "EHF Euro Cup" 2022 im Handball erfahren? Wie sieht der Spielplan aus? Laufen die Spiele im Free-TV oder Stream? Bleiben Sie dran, denn wir haben die Details.

"EHF Euro Cup" 2022/23 im Handball: Das ist der Spielplan

Insgesamt finden während des "EHF Euro Cups" sechs Spieltage statt. Spieltag 1 und Spieltag 2 werden im Oktober ausgetragen. Die anderen Termine des Cups stehen dann im März 2023 an. Deutschland muss, ebenso wie die anderen Länder, zweimal ran. Um sich einen besseren Überblick über die Spiele des "EHF Euro Cups" verschaffen zu können, haben wir hier für Sie eine Übersicht:

Datum Spiel Uhrzeit 12. Oktober 2022 Dänemark vs. Spanien 21.00 Uhr 13. Oktober 2022 Deutschland vs. Schweden 19.00 Uhr 14. Oktober 2022 Ruhetag --- 15. Oktober 2022 Spanien vs. Deutschland 20.15 Uhr 16. Oktober 2022 Schweden vs. Dänemark 16.00 Uhr 08. März 2023 Schweden vs. Spanien 18.00 Uhr 09. März 2023 Dänemark vs. Deutschland 20.45 Uhr 12. März 2023 Deutschland vs. Dänemark 14.15 Uhr 12. März 2023 Spanien vs. Schweden 18.00 Uhr 27. April 2023 Schweden vs. Deutschland 18.35 Uhr 27. April 2023 Spanien vs. Dänemark 21.00 Uhr 29. April 2023 Dänemark vs. Schweden 16.00 Uhr 30. April 2023 Deutschland vs. Spanien 15.35 Uhr

Das erste Spiel mit deutscher Beteiligung fand am 13. Oktober 2022 um 19.00 Uhr statt. Schweden ist derzeit amtierender Europameister im Handball. Ausgetragen wurde das Spiel in der SAP-Arena in Mannheim. Die SAP-Arena in Mannheim ist eine Multifunktionshalle für verschiedene Sportarten sowie Konzerte. Am 2. September 2005 wurde die Halle nach dreijährigem Bau erstmals eröffnet und gilt unter anderem aufgrund des Glasdaches als eine der modernsten Hallen in Europa. In der SAP-Arena finden bis zu 15.000 Menschen Platz.

Lesen Sie dazu auch

"EHF Euro Cup" 2022/23 im Handball: Übertragung im Free-TV oder Stream?

Die Spiele des "EHF Euro Cups" 2022/23 sind nicht im Free-TV verfügbar. Lediglich das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft war im Free-TV bei Sport1 zu sehen. Das Duell zwischen Deutschland und Spanien am Sonntag, den 30. April läuft live im Ersten, die Übertragung startet um 15.30 Uhr.

Außerdem sind die Spiele der deutschen Mannschaft am Donnerstag, dem 27. April gegen Schweden und am Sonntag, dem 30. April gegen Spanien im Live-Stream auf sportschau.de kostenlos verfügbar.

Hier erhalten Sie eine Übersicht zum "EHF Euro Cup" 2022/23:

Was? "EHF Euro Cup" 2022/23

"EHF Euro Cup" 2022/23 Wann? 12. Oktober 2022 bis 30. April 2023 (1. bis 6. Spieltag)

12. Oktober 2022 bis 30. April 2023 (1. bis 6. Spieltag) Wer? Deutschland , Schweden, Dänemark , Spanien

, Schweden, , Free-TV: ARD , Deutschland - Spanien

, - kostenloser Stream: sportschau.de, Deutschland-Spiele

Bilanz des deutschen Handball-Teams

Die deutsche Handball-Mannschaft zählt zu den erfolgreichsten Teams der Welt. Insgesamt konnte Deutschland dreimal die Weltmeisterschaft holen - einmal sogar zu Zeiten des Deutschen Reiches. Auch die Europameisterschaft gewann das deutsche Team insgesamt zweimal sowie Olympia einmal. Hier erhalten Sie eine Übersicht zu den Siegen des deutschen Handball-Teams ab 1940: