Ein besonderer Skitag

vor 16 Min.

Ein Brite ist der Star auf Österreichs Skipisten

Plus Der Liverpooler Dave Ryding ist der älteste Sieger im Ski-Weltcup. Im österreichischen Gurgl liefert er sich ein außergewöhnliches Duell mit den zwei Tourenwagen-Fahrern Feller und van der Linde des Kemptener Abt-Rennstalls.

Von Milan Sako Artikel anhören Shape

Ob wir noch weit kommen mit Dave Ryding, wenn das so weitergeht? Aus dem Skikeller des Hotels Edelweiss & Gurgl geht es auf einer Rolltreppe direkt vor die Bergbahn in Obergurgl. Wir wollen hoch hinaus für einen besonderen Skitag, mit einem der besten Slalomfahrer des Ski-Weltcups und den beiden Tourenwagen-Piloten Ricardo Feller und Kelvin van der Linde vom Kemptener Rennstall Abt-Sportsline. Die Gruppe kommt jedoch nicht so bald in die Gondel. Der Skitag beginnt mit Selfies. Die zahlreichen britischen Gäste, die mit Vorliebe den Wintersport-Ort im Pitztal ansteuern, erkennen den prominenten Gast. Mit seinem Helm im Union-Jack-Design sticht Ryding allerdings auch heraus. "Sind die es wirklich? Sind sie Dave Ryding?", fragen immer wieder Skifahrerinnen und Skifahrer den 36-Jährigen. Ja, er ist es und kommt den Wünschen zum gemeinsamen Foto nach. Mal eben bei den Verwandten in London oder Manchester damit prahlen, mit wem man durch den Schnee in Österreich wedelt.

Der nächste Winterheld nach "Eddie the Eagle"

Nach seinem Slalom-Sieg auf dem Ganslernhang von Kitzbühel vor gut einem Jahr feierten die Briten einen neuen Nationalhelden. Das hatte die Skiwelt noch nicht gesehen: Ein Flachland-Engländer aus Liverpool lederte Österreicher, Schweizer, Italiener oder Deutsche ab. Das Echo fiel gewaltig aus. "Ich habe viel Respekt von den anderen Nationen erfahren, weil ich endlich gewonnen habe. Nach meinem Kitzbühel-Sieg haben alle Medien in Großbritannien eine Woche lang über meinen Sieg berichtet", blickt Ryding auf das Rennen seines Lebens zurück. Jahrzehnte nach dem skurrilen Skispringer "Eddie the Eagle" Edwards schrieb ein Liverpooler ein neues, ernsthaftes Kapitel Wintersport-Geschichte. Am 2. Januar 2022 wurde er der erste britische Sieger eines Rennens in der Geschichte des alpinen Ski-Weltcups.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen