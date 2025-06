Ein Europameister und 50 Millionen gegen die Bayern: Das ist Bayern-Gegner Flamengo Rio de Janeiro

Wenn der FC Bayern am Sonntagabend (22 Uhr, Sat.1) gegen Flamengo Rio de Janeiro antritt, steht ganz Spanien hinter dem Team aus Südamerika. Also quer gerechnet. Denn 50 Millionen Menschen leben nicht nur in dem Land auf der iberischen Halbinsel, sondern bezeichnen sich in dem 210 Millionen Menschen fassenden Brasilien als Fan von Flamengo. Das wiederum macht das Team zum beliebtesten Verein in dem ohnehin fußballverrückten Land. Davon, wie populär der Klub ist, wird sich am Sonntagabend der FC Bayern überzeugen können.

Den Flamengo-Faktor hat sich die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 2014 zu Nutze gemacht: Die Ausweich-Trikots des DFB-Teams für das Turnier waren in Schwarz-Rot gehalten – den typischen Farben des Klubs aus Rio, dessen Ursprünge im Stadtteil Flamengo verortet sind. War am Ende durchaus erfolgreich – das legendäre 7:1 im Halbfinale gegen Brasilien absolvierten die DFB-Kicker in der schwarz-roten Dienstkleidung.

Zico ist „der weiße Pelé“ und Rekordspieler von Flamengo

Rein sportlich will der Bayern-Gegner aber viel mehr als nur ein Publikumsmagnet sein. Der in Europa bekannteste Spieler ist der in Brasilien geborene, aber mit italienischem Pass ausgestattete Jorginho, der Teil von Italiens Europameistermannschaft 2021 war. Der 33-Jährige ist erst Anfang des Monats vom FC Arsenal zu Flamengo gewechselt. Europas Fußballer des Jahres 2021 kam in allen drei Gruppenspielen zum Einsatz und steuerte zwei Vorlagen zum Gruppensieg bei. Auch der Trainer ist in Europa bekannt: Filipe Luis spielte lange für Atletico Madrid und den FC Chelsea. Gut möglich, dass sich ein weiteres bekanntes Gesicht beim Achtelfinale gegen die Bayern zeigen wird: Der ehemalige Nationalspieler Zico ist mit 568 Toren in 765 Spielen Rekordtorschütze des Vereins und wird in Brasilien „der weiße Pelé“ genannt.