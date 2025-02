Mit einer Änderung: So will der FCA auch bei St. Pauli gewinnen

Nach drei Siegen in Folge ist der FC Augsburg aktuell so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Bundesliga. Zumindest findet sich der FCA in der Tabelle der vergangenen drei Spieltage in Regionen wieder, in denen er sonst nur selten steht. Union Berlin, Werder Bremen und Heidenheim konnte der FCA nacheinander schlagen. Nun steht das Gastspiel bei Tabellennachbar St. Pauli an. Die Hamburger haben jedoch schon fünf Punkte Rückstand, können also selbst bei einem Erfolg nicht an Augsburg vorbeiziehen. Oder gelingt den Augsburgern gar der vierte Sieg in Serie?

Dabei helfen soll Kristijan Jakic. Er ersetzt Arne Maier im Mittelfeld. Ansonsten vertraut FCA-Coach Jess Thorup seinem Team aus dem Heidenheim-Spiel. Vor Dahmen, der wieder im Tor steht, verteidigen Wolf, Matsima, Gouweleeuw, Banks und Giannoulis wahlweise als Dreier- oder Fünferkette. Neben Jakic sollen Rexhbecaj und Onyeka das Mittelfeld kontrollieren. Claude-Maurice und Essende dürften am meisten für Torgefahr sorgen.

Kann der FCA sogar wieder von Europa träumen?

Durch einen weiteren Sieg könnte sich der FC Augsburg allmählich nach oben orientieren. Vor dem Spiel betrug der Rückstand aufs internationale Geschäft aufgrund der Mainzer Niederlage Freitagabend in Bremen nur noch sechs Punkte. Auf den Relegationsplatz 16 haben die Augsburger hingegen schon elf Punkte Vorsprung. Gegen eine ruhige Saison ohne Abstiegskampf hätten die Verantwortlichen des FCA wohl nichts einzuwenden.

Alles andere als ruhig könnte das Gastspiel beim FC St. Pauli dagegen aus einem anderen Grund werden: An diesem Wochenende startet im deutschen Profifußball der Testlauf, bei dem Schiedsrichter VAR-Entscheidungen direkt live über die Stadion-Lautsprecher verkünden. Auch das Spiel St. Pauli gegen den FCA ist mit dabei. Schiedsrichter der Partie ist Tobias Reichelt. Wenn es also zu strittigen Szenen kommen und der VAR eingreifen sollte, kann Reichelt per Knopfdruck am Headset die Entscheidung verkünden. In anderen Sportarten wie beispielsweise dem American Football ist dieses Vorgehen bereits seit einigen Jahren Standard. Auch die Fifa setzte in der Vergangenheit bereits auf diese Methode, um den Fans mehr Transparenz zu bieten.

FC Augsburg: Dahmen - Wolf, Matsima, Gouweleeuw, Banks, Giannoulis - Jakic, Rexhbecaj, Onyeka, Claude-Maurice - Essende