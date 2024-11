Diese Dummheit könnte wehtun

Das eint den Profiler mit dem Journalisten. Bei beiden handelt es sich nicht um geschützte Berufsbezeichnungen. Das bedeutet, ein jeder (und eine jede natürlich auch) darf sich Journalist nennen oder eben Profiler. Der Job des Profiler war in Deutschland lange Zeit nicht bekannt. Erst als in zahlreichen US-Krimiserien spleenige Gedächtnisartisten auftraten und exakte Profile der Verbrecher erstellten, kam der Beruf hierzulande zu Würden. Zu größeren als die ehrenhafte Profession des Journalismus.

An dieser Stelle seien die beiden ungeschützten Berufe zusammengebracht. Mit ein wenig Kombinationsgabe lässt sich feststellen, dass in den USA derzeit eine von sich selbst überzeugte – allerdings auch rasend blöde – Diebesbande unterwegs ist. In den vergangenen Wochen wurde bei Patrick Mahomes und Travis Kelce eingebrochen. Die beiden Football-Profis sehen aus, wie Football-Profis eben aussehen. Meinungsverschiedenheiten mit ihnen sollte man eher gewaltfrei austragen.

Bei Messi würde weniger Haue drohen

Bezüglich der gestohlenen Gegenstände dürfte es zwischen den Sportlern und den neuen Besitzern unterschiedliche Meinungen bezüglich der Eigentumsverhältnisse geben. Bei Prominenten einzubrechen, zeugt von einer gewissen Geltungssucht, schließlich ließen sich bei manch Manager oder Juristen ähnlich wertvolle Gegenstände erbeuten. Es dann auch noch bei muskelbepackten Footballern zu tun, ist dumm. So dumm, dass es richtig wehtun könnte, falls ein potenzielles Opfer zu unerwarteter Zeit zu Hause einkehrt. Die Diebe könnten ja auch bei den Musialas und Messis der Welt einbrechen – es würde weniger Backenfutter drohen.

Allerdings zeigt sich auch das FBI bei seinen Schutzmaßnahmen von seiner weltfremden Seite. Die Sportler sollten in den Sozialen Medien nicht ihren Aufenthaltsort bekannt geben. Außerdem solle vermieden werden, mit wertvollen Gegenständen zu posieren. Keinen Urlaub auf den Malediven posten? Keine 100.000-Euro-Uhr am Handgelenk? Mit dem Profil von Sportlern kennt sich das FBI ganz offensichtlich nicht aus. Es wird die Diebe wohl nicht fassen.