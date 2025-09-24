Einstein Marathon Ulm 2025: Termin, Anmeldung, Disziplinen - alle Infos

Der Einstein Marathon lädt 2025 wieder tausende Laufbegeisterte aus der Region und darüber hinaus ein, gemeinsam auf die Strecke zu gehen. Was einst als einmalige Veranstaltung im Einstein-Jahr 2005 begann, hat sich längst zu einem festen Termin im Sportkalender entwickelt – mit einem breiten Angebot an Distanzen für jedes Leistungsniveau.

Die Teilnehmenden starten je nach Wettbewerb vom Messegelände, der Neuen Mitte oder dem Willy-Brandt-Platz und laufen durch die historische Innenstadt, entlang der Donau und vorbei an markanten Wahrzeichen wie dem Ulmer Münster. Ob Marathon, Halbmarathon, Citylauf oder Gesundheitslauf – jede Strecke bietet ihren eigenen Charakter und verbindet sportliche Herausforderung mit städtischem Flair.

Besonders für Firmen- und Laufteams bietet der Einstein Marathon 2025 attraktive Möglichkeiten zur Präsentation und Teambildung, etwa durch eigene Zelte im Zielbereich oder individuell gestaltete Teamstände. Alle Infos rund um Termin, Anmeldung, Strecke und Disziplinen verraten wir Ihnen im Artikel.

Termin beim Einstein Marathon Ulm 2025

Der 21. Einstein Marathon Ulm findet am Sonntag, 28. September 2025, statt.

Begleitend zu dem Event gibt es eine Marathonmesse. Rund 30 Aussteller bieten zum Beispiel Vorträge oder einen Gesundheits-Check an. Hier in der Donauhalle werden auch die Start-Unterlagen an rund 10.000 Teilnehmende ausgegeben.

Anmeldung zum Einstein Marathon Ulm 2025: So können Sie mitmachen

Die Veranstalter stellen auf ihrer Website Online-Formulare zur Verfügung, auf denen Einzelpersonen sich zu den jeweiligen Disziplinen anmelden können. Für die Anmeldung von Unternehmen gibt es ein gesondertes Formular.

Die Strecken beim Einstein Marathon Ulm 2025

Der Einstein Marathon Ulm 2025 umfasst verschiedene Laufdistanzen und spricht damit Teilnehmende mit unterschiedlichen Ambitionen und Erfahrungsstufen an. Die Strecke beginnt am Messegelände und führt zunächst nordöstlich in Richtung Thalfingen. Anschließend verläuft sie abschnittsweise entlang der Donau in südwestlicher Richtung bis in die Ulmer Innenstadt. Kurz vor dem Erreichen des Donaustadions zweigen die Halbmarathonläufer ab und gelangen direkt ins Ziel im Stadion.

Hier ist eine Übersicht der angebotenen Distanzen und Streckenführungen:

Marathon (42,195 km)

Start: Messegelände Ulm

Ziel: Donaustadion

Streckenverlauf: Vom Messegelände Richtung Thalfingen. Entlang der Donau in die Ulmer Innenstadt. Zweite Runde ab Kilometer 25, inklusive Schleife um den Pfuhler Badesee

Höhenprofil: ca. 160 Höhenmeter, leicht profiliert

Halbmarathon (21,0975 km)

Start: Messegelände Ulm

Ziel: Donaustadion

Streckenverlauf: Identisch mit der ersten Hälfte der Marathonstrecke - Ziel nach einer Runde im Stadion

Zeitlimit: 3 Stunden

Inline-Halbmarathon (21,0975 km)

Start und Ziel: Messegelände → Donaustadion

Strecke: Gleiche Route wie der reguläre Halbmarathon

Nordic Walking (21,0975 km)

Start und Ziel: Messegelände → Donaustadion

Strecke: Entspricht der Halbmarathonroute

Gesundheitslauf (5 km)

Start: Innenstadt Ulm

Ziel: Donaustadion

Strecke: Kompakte Route durch die Stadt

Citylauf (10 km)

Start: Willy-Brandt-Platz

Ziel: Donaustadion

Strecke: Urbaner Rundkurs durch Ulm

Alle Läufe enden im Donaustadion. Hier stehen auch Shuttlebusse zurück zum Startbereich bereit.

Einstein Marathon Ulm 2025: Welche Disziplinen gibt es?

Die Veranstalter haben diese Disziplinen für den Ulmer Einstein Marathon 2025 angekündigt:

Sparkasse Ulm Marathon

Strecke: 42,195 km

Start: 28.09.2025, 9.10 Uhr am Messegelände Ulm

Ziel: Münsterplatz Ulm

Anmeldeschluss: 08.09.2025

Startgebühr: 55 Euro

Nachmeldegebühr: 60 Euro

PERI Power Nordic Walking

Strecke: 21,0975 km

Start: 28.09.2025, 9.10 Uhr am Messegelände Ulm

Ziel: Münsterplatz Ulm

Anmeldeschluss: 08.09.2025

Startgebühr: 55 Euro

Nachmeldegebühr: 60 Euro

Häussler Handbike Halbmarathon

Strecke: 21,0975 km

Start: 28.09.2025, 8.40 Uhr am Messegelände Ulm

Ziel: Maritim Hotel Ulm

Anmeldeschluss: 08.09.2025

Startgebühr: 40 Euro

Nachmeldegebühr: 45 Euro

AOK Gesundheitslauf (5 km)

Strecke: 5 km

Start: 28.09.2025, 12.45 Uhr, Neue Mitte, Rathaus

Ziel: Münsterplatz Ulm

Anmeldeschluss: 08.09.2025

Startgebühr: 35 Euro

Nachmeldegebühr: 40 Euro

PistenBully Walk (10 km)

Strecke: 10 km

Start: 28.09.2025, 14.15 Uhr, Willy-Brandt-Platz

Ziel: Münsterplatz Ulm

Anmeldeschluss: 08.09.2025

Startgebühr: 35 Euro

Nachmeldegebühr: 40 Euro

Beurer-Halbmarathon

Strecke: 21,0975 km

Start: 28.09.2025, 9.10 Uhr am Messegelände Ulm

Ziel: Münsterplatz Ulm

Anmeldeschluss: 08.09.2025

Startgebühr: 55 Euro

Nachmeldegebühr: 60 Euro

ZEISS Marathon Staffel

Strecke: 42,195 km

Etappe 1: 10,7 km

Etappe 2: 6,2 km

Etappe 3: 15,0 km

Etappe 4: 10,3 km

Start: 28.09.2025, 9.10 Uhr am Messegelände Ulm

Ziel: Münsterplatz Ulm

Anmeldeschluss: 08.09.2025

Startgebühr: 90 Euro

Nachmeldegebühr: 95 Euro

Inline Halbmarathon

Strecke: 21,0975 km

Start: 28.09.2025, 8.45 Uhr am Messegelände Ulm

Ziel: Maritim Hotel Ulm

Anmeldeschluss: 08.09.2025

Startgebühr: 45 Euro

Nachmeldegebühr: 50 Euro

Liqui Moly Citylauf (10 km)

Strecke: 10 km

Datum: 28.09.2025

Start 1. Lauf: 13.30 Uhr, Willy-Brandt-Platz

Start 2. Lauf: 14 Uhr, Willy-Brandt-Platz

Ziel: Münsterplatz Ulm

Anmeldeschluss: 08.09.2025

Startgebühr: 35 Euro

Nachmeldegebühr: 40 Euro

Firmenteams

Für die Teilnahme ganzer Unternehmen und ihrer Mitarbeitenden bieten die Veranstalter sozusagen eine gesonderte Disziplin an. Ein eigener Teamstand im Zielbereich – etwa mit Pagode, Sitzgelegenheiten, Verpflegung und individuellem Branding – bietet eine praktische Möglichkeit, Präsenz zu zeigen und das Gemeinschaftsgefühl innerhalb des Laufteams zu stärken.