Einstein Marathon Ulm 2025: Termin, Anmeldung, Disziplinen - alle Infos

Der Einstein Marathon lädt 2025 wieder tausende Laufbegeisterte aus der Region und darüber hinaus ein, gemeinsam auf die Strecke zu gehen. Was einst als einmalige Veranstaltung im Einstein-Jahr 2005 begann, hat sich längst zu einem festen Termin im Sportkalender entwickelt – mit einem breiten Angebot an Distanzen für jedes Leistungsniveau.
Die Teilnehmenden starten je nach Wettbewerb vom Messegelände, der Neuen Mitte oder dem Willy-Brandt-Platz und laufen durch die historische Innenstadt, entlang der Donau und vorbei an markanten Wahrzeichen wie dem Ulmer Münster. Ob Marathon, Halbmarathon, Citylauf oder Gesundheitslauf – jede Strecke bietet ihren eigenen Charakter und verbindet sportliche Herausforderung mit städtischem Flair.
Besonders für Firmen- und Laufteams bietet der Einstein Marathon 2025 attraktive Möglichkeiten zur Präsentation und Teambildung, etwa durch eigene Zelte im Zielbereich oder individuell gestaltete Teamstände. Alle Infos rund um Termin, Anmeldung, Strecke und Disziplinen verraten wir Ihnen im Artikel.
Termin beim Einstein Marathon Ulm 2025
Der 21. Einstein Marathon Ulm findet am Sonntag, 28. September 2025, statt.
Begleitend zu dem Event gibt es eine Marathonmesse. Rund 30 Aussteller bieten zum Beispiel Vorträge oder einen Gesundheits-Check an. Hier in der Donauhalle werden auch die Start-Unterlagen an rund 10.000 Teilnehmende ausgegeben.
Anmeldung zum Einstein Marathon Ulm 2025: So können Sie mitmachen
Die Veranstalter stellen auf ihrer Website Online-Formulare zur Verfügung, auf denen Einzelpersonen sich zu den jeweiligen Disziplinen anmelden können. Für die Anmeldung von Unternehmen gibt es ein gesondertes Formular.
Die Strecken beim Einstein Marathon Ulm 2025
Der Einstein Marathon Ulm 2025 umfasst verschiedene Laufdistanzen und spricht damit Teilnehmende mit unterschiedlichen Ambitionen und Erfahrungsstufen an. Die Strecke beginnt am Messegelände und führt zunächst nordöstlich in Richtung Thalfingen. Anschließend verläuft sie abschnittsweise entlang der Donau in südwestlicher Richtung bis in die Ulmer Innenstadt. Kurz vor dem Erreichen des Donaustadions zweigen die Halbmarathonläufer ab und gelangen direkt ins Ziel im Stadion.
Hier ist eine Übersicht der angebotenen Distanzen und Streckenführungen:
Marathon (42,195 km)
- Start: Messegelände Ulm
- Ziel: Donaustadion
- Streckenverlauf: Vom Messegelände Richtung Thalfingen. Entlang der Donau in die Ulmer Innenstadt. Zweite Runde ab Kilometer 25, inklusive Schleife um den Pfuhler Badesee
- Höhenprofil: ca. 160 Höhenmeter, leicht profiliert
Halbmarathon (21,0975 km)
- Start: Messegelände Ulm
- Ziel: Donaustadion
- Streckenverlauf: Identisch mit der ersten Hälfte der Marathonstrecke - Ziel nach einer Runde im Stadion
- Zeitlimit: 3 Stunden
Inline-Halbmarathon (21,0975 km)
- Start und Ziel: Messegelände → Donaustadion
- Strecke: Gleiche Route wie der reguläre Halbmarathon
Nordic Walking (21,0975 km)
- Start und Ziel: Messegelände → Donaustadion
- Strecke: Entspricht der Halbmarathonroute
Gesundheitslauf (5 km)
- Start: Innenstadt Ulm
- Ziel: Donaustadion
- Strecke: Kompakte Route durch die Stadt
Citylauf (10 km)
- Start: Willy-Brandt-Platz
- Ziel: Donaustadion
- Strecke: Urbaner Rundkurs durch Ulm
Alle Läufe enden im Donaustadion. Hier stehen auch Shuttlebusse zurück zum Startbereich bereit.
Einstein Marathon Ulm 2025: Welche Disziplinen gibt es?
Die Veranstalter haben diese Disziplinen für den Ulmer Einstein Marathon 2025 angekündigt:
Sparkasse Ulm Marathon
- Strecke: 42,195 km
- Start: 28.09.2025, 9.10 Uhr am Messegelände Ulm
- Ziel: Münsterplatz Ulm
- Anmeldeschluss: 08.09.2025
- Startgebühr: 55 Euro
- Nachmeldegebühr: 60 Euro
PERI Power Nordic Walking
- Strecke: 21,0975 km
- Start: 28.09.2025, 9.10 Uhr am Messegelände Ulm
- Ziel: Münsterplatz Ulm
- Anmeldeschluss: 08.09.2025
- Startgebühr: 55 Euro
- Nachmeldegebühr: 60 Euro
Häussler Handbike Halbmarathon
- Strecke: 21,0975 km
- Start: 28.09.2025, 8.40 Uhr am Messegelände Ulm
- Ziel: Maritim Hotel Ulm
- Anmeldeschluss: 08.09.2025
- Startgebühr: 40 Euro
- Nachmeldegebühr: 45 Euro
AOK Gesundheitslauf (5 km)
- Strecke: 5 km
- Start: 28.09.2025, 12.45 Uhr, Neue Mitte, Rathaus
- Ziel: Münsterplatz Ulm
- Anmeldeschluss: 08.09.2025
- Startgebühr: 35 Euro
- Nachmeldegebühr: 40 Euro
PistenBully Walk (10 km)
- Strecke: 10 km
- Start: 28.09.2025, 14.15 Uhr, Willy-Brandt-Platz
- Ziel: Münsterplatz Ulm
- Anmeldeschluss: 08.09.2025
- Startgebühr: 35 Euro
- Nachmeldegebühr: 40 Euro
Beurer-Halbmarathon
- Strecke: 21,0975 km
- Start: 28.09.2025, 9.10 Uhr am Messegelände Ulm
- Ziel: Münsterplatz Ulm
- Anmeldeschluss: 08.09.2025
- Startgebühr: 55 Euro
- Nachmeldegebühr: 60 Euro
ZEISS Marathon Staffel
- Strecke: 42,195 km
- Etappe 1: 10,7 km
- Etappe 2: 6,2 km
- Etappe 3: 15,0 km
- Etappe 4: 10,3 km
- Start: 28.09.2025, 9.10 Uhr am Messegelände Ulm
- Ziel: Münsterplatz Ulm
- Anmeldeschluss: 08.09.2025
- Startgebühr: 90 Euro
- Nachmeldegebühr: 95 Euro
Inline Halbmarathon
- Strecke: 21,0975 km
- Start: 28.09.2025, 8.45 Uhr am Messegelände Ulm
- Ziel: Maritim Hotel Ulm
- Anmeldeschluss: 08.09.2025
- Startgebühr: 45 Euro
- Nachmeldegebühr: 50 Euro
Liqui Moly Citylauf (10 km)
- Strecke: 10 km
- Datum: 28.09.2025
- Start 1. Lauf: 13.30 Uhr, Willy-Brandt-Platz
- Start 2. Lauf: 14 Uhr, Willy-Brandt-Platz
- Ziel: Münsterplatz Ulm
- Anmeldeschluss: 08.09.2025
- Startgebühr: 35 Euro
- Nachmeldegebühr: 40 Euro
Firmenteams
Für die Teilnahme ganzer Unternehmen und ihrer Mitarbeitenden bieten die Veranstalter sozusagen eine gesonderte Disziplin an. Ein eigener Teamstand im Zielbereich – etwa mit Pagode, Sitzgelegenheiten, Verpflegung und individuellem Branding – bietet eine praktische Möglichkeit, Präsenz zu zeigen und das Gemeinschaftsgefühl innerhalb des Laufteams zu stärken.
