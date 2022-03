Radprofi Ackermann stürzt bei Merlier-Sieg in De Panne

Ein Sturz kurz vor dem Ziel hat Radprofi Pascal Ackermann bei der 46.

Auflage des belgischen Eintagesrennen Brügge-De Panne eine weitere Topplatzierung innerhalb von fünf Tagen gekostet.

Der 28 Jahre Pfälzer kam 1,5 Kilometer vor dem Ziel gut positioniert zu Fall und büßte so die Hoffnungen auf seinen zweiten Saisonsieg ein. Ackermann fasste sich nach seinem Sturz auf dem Boden liegend an den Ellenbogen. Am Freitag hatte er ebenfalls in Belgien bei Bredene Koksijde Classic seinen ersten Sieg im Trikot seines neuen Teams UAE Emirates gefeiert.

Den Sieg im Massensprint in De Panne sicherte sich nach 207,9 Kilometern nach Zielfoto-Entscheid der Belgier Tim Merlier vor dem Niederländer Dylan Groenewegen und Nacer Bouhanni aus Frankreich. Max Walscheid sprintete als bester Deutscher auf Platz vier. "Das war sehr hektisch und chaotisch im Finale. Gut, dass ich gut um die letzte Kurve gekommen bin", sagte Merlier.

