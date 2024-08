Übertragung, Termin und Uhrzeit: Eintracht Braunschweig gegen Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal 24/25

Der Kampf um den DFB-Pokal ist wieder im vollen Gange: Am 16. August starteten die ersten Spiele beim DFB-Pokal 2024/25. Insgesamt 64 Vereine aus der Deutschen Fußballlandschaft haben sich für die erste Phase des DFB-Pokals 2024/25 qualifiziert. Die 36 Teams der ersten und zweiten Bundesliga können wie gewohnt beruhigt in die aktuelle Saison des DFB-Pokals gehen. Alle Vereine der Deutschen Fußball Liga (DFL) sind automatisch für den Wettbewerb qualifiziert.

Zusätzlich sind in Saison 24/25 auch wieder die vier besten Teams der 3. Liga qualifiziert. Ausgenommen von dieser Regelung sind jedoch die Zweitmannschaften von Vereinen der Deutschen Fußballliga, da diese nicht am Pokalwettbewerb teilnehmen dürfen. Darüber hinaus wurden 21 weitere Plätze im DFB-Pokal an die Sieger der Landespokale verteilt. Die verbleibenden drei Plätze im Pokal wurden an die Fußballvereine der Landesverbände vergeben, die die meisten Mannschaften im Spielbetrieb haben.

In der ersten Runde des DFB-Pokals 2024/25 empfängt Eintracht Braunschweig das Team aus Frankfurt. Da Braunschweig aktuell in der 2. Bundeliga und Eintracht Frankfurt in der 1. Bundesliga spielt, konnten sich die beiden Mannschaften bei der Qualifizierung entspannt nach hinten lehnen.

Nun wird es aber ernst und Braunschweig, als auch Frankfurt müssen in der ersten K.o.-Runde beim DFB-Pokal um den Einzug in die nächste Runde spielen. Wann ist der Termin für die Begegnung Eintracht Braunschweig gegen Eintracht Frankfurt? Zu welcher Uhrzeit findet das Spiel statt und wo wird das Pokalspiel übertragen? Die Antworten auf all diese Fragen finden Sie hier in diesem Artikel.

Termin und Uhrzeit für Eintracht Braunschweig vs. Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal 24/25

Am Montag, den 19. August 2024 muss Braunschweig gegen Frankfurt im DFB-Pokal antreten. An diesem Termin entscheidet sich, welche der beiden Mannschaften es eine Runde weiter schafft. Anpfiff ist um 20.45 Uhr im Eintracht-Stadion in Braunschweig.

Laut Spielplan des DFB-Pokals 24/25 finden am 19. August 2024 außerdem die Begegnungen Cottbus gegen Bremen, Koblenz gegen Wolfsburg und Offenbach gegen Magdeburg statt.

Live-Übertragung im Free-TV und Stream: Braunschweig gegen Frankfurt im DFB-Pokal 24/25

Es gibt gute Neuigkeiten für alle Fans, die das Spiel zwischen Eintracht Braunschweig und Eintracht Frankfurt live von zuhause aus verfolgen möchten. Die Partie wird sowohl im Free-TV in der ARD, als auch im Pay-TV auf Sky ausgestrahlt. Fast schon ein Glücksfall, denn die zwei öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF konnten sich nur für 15 Pokalspiele die Übertragungsrechte sichern. Darunter fallen auch die beiden Halbfinals und das Finale am 24. Mai 2025 in Berlin. Den Rest der insgesamt 63 Begegnungen gibt es exklusiv auf Sky zu sehen.

Zusätzlich wird die Live-Übertragung beim DFB-Pokal 24/25 des Spiels Braunschweig gegen Frankfurt sowohl im ARD-Livestream als auch im Sky Sport-Livestream übertragen. Das Sport-Paket bei Sky ist derzeit ab 25 Euro pro Monat erhältlich. Wenn Sie zusätzlich die Bundesliga und die 2. Liga live bei Sky verfolgen möchten, beträgt der monatliche Preis 35 Euro.

Hier haben wir alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels Eintracht Braunschweig gegen Eintracht Frankfurt kurz zusammengertragen:

Spiel: Eintracht Frankfurt - Eintracht Braunschweig, DFB-Pokal 24/25, 1. Runde

Datum: 19. August 2024

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: Eintracht-Stadion, Braunschweig

Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: ARD , Sky

DFB-Pokal 24/25: Die Bilanz von Eintracht Braunschweig und Eintracht Frankfurt im Vergleich

Braunschweig und Frankfurt sind in der Vergangenheit schon in einigen Spielen aufeinandergetroffen. Laut fussballdaten.de standen sich die zwei Teams schon in 50 Partien auf dem Rasen gegenüber. In 19 Fällen konnten sich die Braunschweiger über einen Sieg freuen. Insgesamt zehn Mal trennten sich die beiden Mannschaften mit einem Unentschieden. In 21 Spielen ließen die Frankfurter ihre Gegner aus Braunschweig mit einer Niederlage zurück.