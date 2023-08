Eintracht Braunschweig - FC Schalke 04 im DFB-Pokal: Übertragung im Free-TV und Stream

Im DFB-Pokal trifft Eintracht Braunschweig auf FC Schalke 04. Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream, dem Anpfiff sowie einen Live-Ticker finden Sie hier.

Auch in der kommenden Spielzeit 2023/24 wird wieder der höchste deutsche Pokal-Wettbewerb, genauer gesagt der DFB-Pokal, ausgetragen. Traditionell findet der Wettbewerb im Mai seinen Abschluss, wenn das Finale im Berliner Olympiastadion stattfindet. Bis dorthin ist es jedoch ein langer Weg für die 64 teilnehmenden Mannschaften. Der erste Schritt nach Berlin, der gleichzeitig für zahlreiche Profi-Vereine zur Stolperfalle werden kann, ist die 1. Runde. Diese wird in der Regel im August, kurz vor Beginn der Bundesliga-Saison ausgespielt.

Eine der zahlreichen Partien ist das Duell der beiden Zweitligisten Eintracht Braunschweig und FC Schalke 04. Wie Sie das Spiel im Free-TV beziehungsweise per Stream verfolgen können und wann der Anpfiff ist, das erfahren Sie hier. Zudem finden Sie am Ende des Artikels einen Live-Ticker.

1. Runde im DFB-Pokal: Eintracht Braunschweig - FC Schalke 04 - Wann ist der Anpfiff?

Wie man dem Spielplan für den DFB-Pokal 2023/24 entnehmen kann, ist die 1. Runde für den Zeitraum vom 11. bis zum 14. August 2023 terminiert. Im Falle der Partie Eintracht Braunschweig gegen den FC Schalke 04 ist der Anpfiff für Freitag, den 11. August 2023 um 20.45 Uhr angesetzt. Gespielt wird im Eintracht-Stadion in Braunschweig.

Eintracht Braunschweig vs. Schalke 04 im DFB-Pokal: Übertragung der 1. Runde im Free-TV und Stream

Für den DFB-Pokal 2023/24 teilen sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF die Übertragungsrechte im Free-TV. Die komplette Übertragung vom DFB-Pokal 2023/24 übernimmt weiterhin der Pay-TV-Sender Sky. ARD und ZDF dürfen insgesamt 15 ausgewählte Spiele übertragen. Dazu gehören unter anderem auch die beiden Halbfinals sowie das Endspiel.

Die Partie zwischen Eintracht Braunschweig und FC Schalke 04 läuft sowohl im Pay-TV auf Sky, als auch im Free-TV im ZDF. Beide Sender bieten das Spiel zudem auch als Live-Stream an. An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen eine komprimierte Übersicht mit allen wichtigen Informationen rund um das Spiel in der 1. Runde des DFB-Pokals zwischen Eintracht Braunschweig und FC Schalke 04:

Spiel: Eintracht Braunschweig - FC Schalke 04 , 1. Runde im DFB-Pokal 2023/24

- , 1. Runde im DFB-Pokal 2023/24 Datum: Freitag, der 11. August 2023

Freitag, der 11. August 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Eintracht-Stadion in Braunschweig

in Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky, ZDF

Eintracht Braunschweig gegen FC Schalke 04: Die Bilanz beider Teams

Beide Mannschaften treffen neben dem DFB-Pokal auch in der 2. Bundesliga aufeinander. Während Braunschweig letzte Saison mit dem 15. Platz gerade noch den Klassenerhalt schaffte, musste der FC Schalke 04 das Oberhaus der 1. Bundesliga verlassen und stieg in die 2. Liga ab.

Wie den Zahlen von fussballdaten.de zu entnehmen ist, kann die Eintracht aus Braunschweig das direkte statistische Duell für sich gewinnen. 21 Siege stehen 16 Siegen der Gelsenkirchener gegenüber. 12 Partien endeten mit einem Remis. Das Torverhältnis liegt ebenfalls mit 72:80 Toren auf Seiten von Braunschweig. Die letzte Begegnung fand im Jahre 2014 statt, als beide Mannschaften noch in der 1. Bundesliga spielten.

Eintracht Braunschweig vs. FC Schalke 04: Die 1. Runde vom DFB-Pokal im Live-Ticker

Sollten Sie keine Möglichkeit haben, das Spiel im Free- oder Pay-TV zu verfolgen, dann ist unser Live-Ticker eine echte Alternative. Mit diesem bleiben Sie zu jeder Zeit auf dem aktuellsten Stand. Egal ob Tore, Fouls, Auswechslungen oder die Aufstellung: Unser Live-Ticker liefert alle wichtigen Infos.

