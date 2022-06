Eintracht Braunschweig - Hertha BSC im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

DFB-Pokal: In der Saison 2022/23 steigt die Partie Eintracht Braunschweig - Hertha BSC live im TV und Stream. Alle Infos zur Übertragung und einen Liveticker finden Sie hier.

In der Saison 2022/23 wird das Turnier um den DFB-Pokal zum 80. Mal ausgespielt. Am 29. Juli geht es los, der Höhepunkt wird am 3. Juni 2023 gefeiert - Finale im Berliner Olympistadion. Das Teilnehmerfeld stellt wie immer einen originellen Mix aus Alphatieren und Underdogs des Fußballs dar. Was übrigens keineswegs heftige Bisswunden auf Seiten der Ranghöheren ausschließt, wie manche von ihnen schon voll Bitternis feststellen mussten. Für das Spiel der Braunschweiger Eintracht gegen Hertha passt der animalische Vergleich allerdings nicht so besonders gut, denn nach ihrer gemeinsamen Bilanz agieren die beiden Vereine gewissermassen auf Augenhöhe.

Hier finden Sie alle Infos zum Spiel zwischen Eintracht Braunschweig - Hertha BSC: Termin, Uhrzeit, Live-Übertragung im TV oder Stream und Infos zur bisherigen Bilanz der beiden Vereine. Außerdem gibt es einen Liveticker, der Sie in Echtzeit auf dem Laufenden hält.

Eintracht Braunschweig - Hertha BSC im DFB-Pokal 2022/23: Termin und Uhrzeit - wann ist Anstoß?

Die Herthaner sind am Sonntag, 31.07.2022, bei den Braunschweigern zu Gast. Anstoß ist um 18 Uhr.

Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC h im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream

Die Partie Eintracht Braunschweig - Hertha BSC wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Hier finden Sie alle Eckdaten m Überblick:

Spiel : Eintracht Braunschweig - Hertha BSC , 1. Runde im DFB-Pokal 2022/23

- , 1. Runde im DFB-Pokal 2022/23 Datum: Sonntag, 31. Juli 2022

Sonntag, 31. Juli 2022 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Eintracht-Stadion , Braunschweig

, Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 2022/23: Eintracht Braunschweig - Hertha BSC live - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand im Liveticker

Das Datencenter bringt Ihnen alle Infos zum DFB-Pokal 2022/23. Kurz vor dem Spiel Eintracht Braunschweig - Hertha BSC wird unter anderem die Aufstellung gezeigt. Außerdem finden Sie die jeweils aktualisierten Termine des Turniers.

Im Liveticker können Sie die Höhepunkte der Partie am 31. Juli 2022 mit Auswechslungen, Treffern und sonstigen Aufregern verfolgen.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung Eintracht Braunschweig - Hertha BSC live – nur auf Sky

Viele kostenlose Übertragungen von Spielen des DFB-Pokals gibt es leider nicht – ARD und ZDF bringen in der Hinrunde nur mickrige vier Partien.

Das Match Eintracht Braunschweig – Hertha BSC gehört schon mal nicht dazu – in diesem Fall sind Sie also auf Pay-TV angewiesen. Sky hat sich für die neue Spielzeit des Pokals die meisten Übertragungsrechte gesichert, also wird man Sie ein wenig zur Kasse bitten.

Sky bringt sämtliche Spiele der 1. Runde des DFB-Pokals live und in voller Länge. Mit SkyGo können Sie das komplette Programm im Livestream sehen. Alternativ gibt es auch das TV-Angebot von Wow (bisher Sky Ticket).

DFB-Pokal 2022/23: Eintracht Braunschweig und Hertha BSC – Bilanz und Infos

Dem Portal fussballdaten.de verdanken wir die folgende – recht ausgeglichene – bisherige Bilanz der beiden Kontrahenten:

Es gab insgesamt 49 Begegnungen der Niedersachsen mit den Kickern aus der Hauptstadt. Dabei siegten die Berliner 17 Mal, die Braunschweiger entschieden 16 Spiele für sich, ebenfalls 16 Spiele endeten unentschieden. Auch das Torverhältnis taugt nicht unbedingt für eine Prognose: Es laute 74:73 zugunsten der Eintracht aus Braunschweig.