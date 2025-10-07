Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund live im Free-TV und Stream: Wo läuft das DFB-Pokalspiel?

Der DFB-Pokal wird in der aktuellen Saison bereits zum 83. Mal ausgetragen. Sein 1935 messen sich jährlich Mannschaften aus verschiedenen Ligen im Pokalwettbewerb, der nach der deutschen Meisterschaft als wichtigster Titel im nationalen Vereinsfußball gilt. Zuletzt schnappte sich der VfB Stuttgart die Trophäe, krönte sich damit zum insgesamt vierten Mal in der Klubhistorie zum Pokalsieger. Rekordhalter mit zwanzig Gesamtsiegen im DFB-Pokal ist aber der FC Bayern München. Den Rekord für die meisten Tore in diesem Turnier hält derweil Gerd Müller: In 62 Pokalspielen erzielte der „Bomber der Nation“ genannte Stürmer stolze 78 Treffer.

Mit Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund treffen in der zweiten Runde des DFB-Pokals 2025/26 zwei Bundesligisten aufeinander. Wann genau findet das Spiel zwischen der SGE und dem BVB statt? Wo wird die Partie im Free-TV und Stream übertragen? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Informationen finden Sie hier in diesem Artikel.

Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund im DFB-Pokal 2025/26: Termin und Anstoßzeit

Dem Spielplan des DFB-Pokals 2025/26 entsprechend wird das Pokalspiel zwischen der Frankfurter Eintracht und Borussia Dortmund am 28. Oktober 2025 ausgetragen. Damit fällt der Termin auf einen Dienstag. Der Anpfiff erfolgt um Punkt 18.30 Uhr. Schauplatz der Begegnung ist der Deutsche Bank Park in Frankfurt. Das Stadion in der Mainmetropole bietet Platz für rund 58.000 Zuschauer.

SGE gegen den BVB live im Free-TV und Stream: Übertragung der 2. Runde des DFB-Pokals 2025/26

Die Übertragung des DFB-Pokals 2025/26 teilen sich in der aktuellen Spielzeit wieder der Pay-TV-Sender Sky sowie die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Allerdings werden lediglich fünfzehn Partien im Free-TV gezeigt, darunter die beiden Halbfinal-Spiele sowie das Finale im Berliner Olympiastadion. Wer alle 63 Begegnungen live und in voller Länge oder in der Konferenz verfolgen möchten, benötigt dafür ein kostenpflichtiges Sky-Abo. Die günstigste Version eines solchen ist derzeit eine Kombination aus dem Sky Entertainment Paket und Netflix, das für Neukunden ab 14,99 Euro pro Monat erhältlich ist (Stand: Oktober 2025).

Bis zum Pokalfinale zeigen die ARD und das ZDF in jeder Runde mindestens zwei oder mehr Spiele. Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund gehört zu diesen wenigen Matches, die im Free-TV laufen. Demnach können Sie besagtes Duell entspannt ohne Sky-Abo live verfolgen. Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels zwischen der SGE und dem BVB im Überblick:

Spiel: Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund (DFB-Pokal 2025/26, 2. Runde)

Datum: Dienstag, 28. Oktober 2025

Uhrzeit: 18.30 Uhr

Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: ZDF -Mediathek, Sky

Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal 2025/26: Was sagt die Bilanz?

Insgesamt 111 Pflichtspiele haben die Hessen und die Westfalen laut fussballdaten.de bislang gegeneinander ausgetragen. Die Bilanz spricht dabei eine klare Sprache: 55 Partien konnte der BVB für sich entscheiden, die Eintracht bringt es hingegen „nur“ auf 35 Siege. 21 Begegnungen zwischen den beiden Mannschaften endeten außerdem mit geteilten Punkten. Das Torverhältnis fällt mit 212:152 ebenfalls deutlich zugunsten der Borussia aus. Das letzte Aufeinandertreffen im Januar 2025 (Bundesliga-Rückrunde 2024/25, 18. Spieltag) gewannen allerdings die Frankfurter mit 2:0. Eintracht Frankfurt stand zuletzt 2023 im DFB-Pokalfinale, die Dortmunder wurden zuletzt 2021 DFB-Pokalsieger.