Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 2024/25

Die zweite Runde des DFB-Pokals 2024/25 steht bevor. In dieser Phase des Wettbewerbs treffen die beiden Bundesligisten Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach aufeinander. Während die Borussia bislang eine eher durchwachsene Saison spielt, läuft es bei der Eintracht deutlich besser. Insbesondere die torgefährliche Frankfurter Offensive um Omar Marmoush und Hugo Ekitiké sorgte zuletzt immer wieder für positive Schlagzeilen.

Trainiert wird die SGE von Dino Toppmöller, der den Verein Juli 2023 als Nachfolger von Oliver Glasner übernahm. Das erste Pokalspiel gegen Zweitligist Eintracht Braunschweig im August konnte seine Mannschaft souverän mit 4:1 gewinnen. Mit Borussia Mönchengladbach wartet nun ein Gegner aus der eigenen Liga auf die Hessen. Auch die „Fohlen“ konnten ihr erstes Pokalspiel klar für sich entscheiden: Das Team von Gerardo Seoane besiegte den FC Erzgebirge Aue mit 3:1.

Wann findet das Pokalspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach statt? Wie läuft die Übertragung und gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen sowie alle wichtigen Infos zum Spiel lesen Sie hier.

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal 2024/25: Termin und Anstoßzeit

Laut Spielplan des DFB-Pokals 24/25 findet die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach am 30. Oktober 2024 statt. Der Anpfiff erfolgt am frühen Mittwochabend, nämlich um Punkt 18 Uhr. Gespielt wird im Deutsche Bank Park in Frankfurt. Das Stadion ist die Heimspielstätte der SGE.

Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach live im TV und Stream: Übertragung der 2. Runde des DFB-Pokals 24/25

Der Pay-TV-Sender Sky ist nach wie vor für die Übertragung des DFB-Pokals 24/25 zuständig. Allerdings gibt es auch in diesem Jahr einige Pokalspiele im Free-TV zu sehen - insgesamt zeigen die ARD und das ZDF 15 Partien im linearen TV, darunter beide Halbfinals sowie das Finale am 24. Mai 2025. Nun folgte eine schlechte Nachricht, denn das Match zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach läuft ausschließlich bei Sky. Wer alle Pokalspiele in voller Länge sehen möchte, kommt um ein kostenpflichtiges Abonnement nicht herum. Das Sport-Paket gibt es derzeit ab 25 Euro pro Monat.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des Pokalspiels im Überblick:

Spiel: Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach (DFB-Pokal 24/25, 2. Runde)

Datum: Mittwoch, 30. Oktober 2024

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt am Main (HE)

Übertragung im Free-TV: --

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal 2024/25: Das sagt die Bilanz

Bislang traten die SGE und Borussia Mönchengladbach in 180 Partien gegeneinander an. Dabei konnten die „Adler“ insgesamt 41 Siege einfahren, 37 Duelle gingen an die Borussen. Zudem endeten dreißig Begegnungen unentschieden. Das Torverhältnis könnte mit 167:167 nicht ausgeglichener sein. Zuletzt standen sich die beiden Teams am 4. Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison 2024/25 gegenüber - der Endstand am 21. September lautete 2:0 für die Frankfurter Eintracht. Statistisch gesehen haben die Hessen also leichte Vorteile, weshalb sie als Favorit in das Pokalspiel gegen ihren Liga-Konkurrenten gehen. Auch die Tatsache, dass sie am 30. Oktober im eigenen Stadion spielen, dürfte ihnen zugutekommen.