Eintracht Frankfurt - Dortmund: Termin und Live-Übertragung im TV und Stream

Eintracht Frankfurt spielt in der Bundesliga als Nächstes gegen Dortmund. Hier erfahren Sie alles rund um Termin und Übertragung des Spiels im TV und Stream.

In der Bundesliga bleibt es weiter spannend. Bislang konnte sich noch keiner der Vereine mit klarem Abstand von seinen Konkurrenten loslösen. Auch Frankfurt und Dortmund sind vorne mit dabei. Bislang hat Frankfurt mit drei Punkten Abstand zum Tabellenführer Union Berlin und einem Punkt Vorsprung gegenüber Dortmund allerdings leicht die Nase vorn.

Gewinnt die Eintracht das nächste Spiel, dann kann sie ihre Aufholjagd fortsetzen. Von den letzten fünf Spielen gewann der Verein vier und konnte so den Abstand zur Tabellenspitze verringern. Ein Sieg gegen Dortmund würde dem Verein auch weiteres Momentum verschaffen.

Dortmund hingegen hat gerade erst damit begonnen, sich von den letzten Unentschieden und der Niederlage gegen Union Berlin zu erholen. Der Sieg gegen die Frankfurter würde den Verein wieder klar auf den Weg Richtung oben führen.

Das Spiel ist also für Fans beider Vereine von Bedeutung. Wann es stattfindet und wo Sie es sehen können, erfahren Sie hier bei uns. Außerdem bieten wir Ihnen einen Live-Ticker zum Spiel.

Termin und Uhrzeit des Spiels Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund - Wann ist der Anstoß?

Entsprechend dem Spielplan der Bundesliga findet das Spiel am 12. Spieltag der Saison 2022/23, am Samstag, dem 29. Oktober, statt. Gespielt wird dieses Mal im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main, Anstoß ist um 18.30 Uhr.

Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund live im TV und Stream - auch im Free-TV?

Im Gegensatz zu den Spielen, die am Freitag und am Sonntag stattfinden und exklusiv bei DAZN zu sehen sind, wird das Spiel Frankfurt - Dortmund am Samstag bei Sky zu sehen sein. Das sind allerdings nur für diejenigen gute Neuigkeiten, die über ein Streaming-Abo von Sky verfügen. Denn eine Übertragung im Free-TV, etwa durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, findet nicht statt.

Hier haben wir Ihnen noch einmal alle wichtigen Infos rund um die Übertragung des Spiels zusammengefasst:

Spiel: Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund , 12. Spieltag der Bundesliga 2022/23

- , 12. Spieltag der 2022/23 Datum: Samstag, 29. Oktober 2022

Samstag, 29. Oktober 2022 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt a.M.

Park, a.M. Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Spielplan und Ergebnisse im Live-Ticker zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund

Da man ohne ein teures Abo nicht dazu kommt, die meisten Spiele der Bundesliga zu sehen, sind Alternativen gefragt. Als Lösung bieten wir Ihnen unseren Live-Ticker an. Mit diesem können Sie in Echtzeit alle Infos rund um den Spielverlauf erhalten. Zusätzlich versorgt Sie unser Datencenter mit allen möglichen sonstigen Infos wie der Aufstellung der Mannschaften oder mit den Ergebnissen der Spiele.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Frankfurt vs. Dortmund live im Radio

Eine weitere Alternative bietet das Bundesliga-Radio. Dieses bietet sich besonders dann an, wenn man nebenher etwas erledigen muss, aber dennoch das Gefühl haben möchte, das Spiel live mitzuerleben. Das Verfolgen eines Fußballspiels über das Radio mag aus der Mode gekommen sein, aber praktisch ist es auch im Jahr 2022 noch.

Bilanz des Duells Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

Wie bei Spielen in der Bundesliga so üblich, ist auch die Partie Frankfurt - Dortmund ein Klassiker. Schon mehr als 100 Spiele haben die beiden Vereine gegeneinander gespielt. In den letzten Spielen konnte sich allerdings kein klarer Favorit herauskristallisieren. Statistisch gesehen ist Dortmund allerdings mit 51 zu 34 Siegen Frankfurt eindeutig voraus.