Eintracht Frankfurt - FC Liverpool live im TV und Stream: Wo läuft das CL-Spiel am Mittwoch?

Die neue Champions-League-Saison ist bereits in vollem Gange – und erneut gilt der reformierte Ligamodus. Die klassische Gruppenphase gehört endgültig der Vergangenheit an. Stattdessen messen sich nun 36 Teams in einer gemeinsamen Liga, wobei jede Mannschaft acht Spiele gegen unterschiedlich zugeloste Gegner bestreitet.

Die acht punktbesten Teams ziehen direkt ins Achtelfinale ein. Die Plätze neun bis 24 kämpfen in einer zusätzlichen Playoff-Runde um den Einzug in die K.o.-Phase. Nach dem zweiten Spieltag zeigt sich ein gemischtes Bild für die Bundesliga-Teams: Bayern und Dortmund glänzen, Frankfurt erlebt ein Debakel, Leverkusen bleibt ungeschlagen.

FC Bayern München setzte seine starke Form fort und fegte Pafos FC mit einem klaren 5:1-Auswärtssieg vom Platz. Bereits zur Halbzeit stand es 4:1.

Borussia Dortmund überzeugte ebenfalls und gewann sein Heimspiel gegen Athletic Bilbao mit 4:1. Nach dem spektakulären Remis in Turin nun ein deutliches Statement vor heimischer Kulisse.

Bayer Leverkusen trennte sich wie schon am ersten Spieltag erneut mit einem Unentschieden, diesmal gegen PSV Eindhoven. Die Werkself bleibt damit zwar ungeschlagen, wartet aber weiterhin auf den ersten Sieg

Eintracht Frankfurt musste einen herben Rückschlag hinnehmen: Beim Gastspiel bei Atlético Madrid setzte es eine deutliche 1:5-Niederlage. Bereits zur Pause lag die Eintracht mit 0:3 zurück – ein bitterer Abend für die Hessen.

Am dritten Spieltag der CL 25/26 empfängt Eintracht Frankfurt den britischen FC Liverpool . Wir liefern Ihnen alle wichtigen Informationen rund um das Spiel und dessen Übertragung.

Eintracht Frankfurt vs. FC Liverpool in der Champions League: Datum, Uhrzeit – wann ist Anstoß?

Gemäß dem Spielplan der Champions-League-Saison 2025/2026 empfangen die Frankfurter den FC Liverpool am 22. Oktober in ihrem angestammten Waldstadion, das wegen eines Namenssponsorings seit 1. Juli 2020 offiziell Deutsche Bank Park heißt. Anpfiff ist um 21 Uhr. Die Arena liegt im Stadtwald im Stadtteil Sachsenhausen und hat 58.000 Plätze.

Eintracht Frankfurt gegen FC Liverpool live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Den Löwenanteil der Übertragungen stemmt DAZN: Mit insgesamt 186 Spielen deckt der Anbieter sämtliche Mittwochspartien sowie nahezu alle Begegnungen am Dienstag ab. Auch die beliebte Konferenzschaltung bleibt erhalten, allerdings beschränkt sie sich auf die Spiele, die DAZN selbst zeigt.

Amazon Prime Video erweitert das Streaming-Angebot um 17 ausgewählte Dienstagsspiele und bietet damit eine zusätzliche Option für Fans, die möglichst viele Partien sehen möchten. Die Königsklasse des europäischen Fußballs bleibt in dieser Spielzeit also fest hinter der Paywall.

Hier kommen die Infos zur Übertragung:

Spiel: Eintracht Frankfurt - FC Liverpool, Champions League 2025/2026, Spieltag 3 von 8

Datum: Mittwoch, 22. Oktober 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt am Main

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream : DAZN

Eintracht Frankfurt - FC Liverpool in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Die Mannschaften sind sich bisher nur zweimal im Wettstreit begegnet, erfahren wir von fussballdaten.de. Beide Begegnungen fanden tief im vergangenen Jahrtausend statt, nämlich 1972. In Runde 1 der Europa League siegten die Briten im Hinspiel mit 2:0, das Rückspiel endete torlos.