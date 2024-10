Eintracht Frankfurt - FK RFS live im TV und Stream: Übertragung der Europa-League 24/25

Die UEFA Europa League ist ein Pokalwettbewerb zwischen Vereinsteams aus ganz Europa. Nach der Champions League ist die Europa League der zweitgrößte Wettkampf der UEFA. 1971 wurde die Liga gegründet, damals noch unter dem Namen UEFA-Cup. Die meisten Titel hat aktuell der FC Sevilla mit sieben Siegen. Blickt man auf Deutschland, führt Borussia Mönchengladbach die Liste mit zwei Pokalen an.

Eintracht Frankfurt ist eines der Gründungsmitglieder der Bundesliga und ein Traditionsverein in Deutschland. Der Verein hält den achten Platz der ‚Ewigen Tabelle‘ nach bisher 55 Spielzeiten in der Bundesliga. Frankfurt war einmal Deutscher Meister, fünfmal Deutscher Pokalsieger, einmal Deutscher Zweitligameister und einmaliger Gewinner des Landespokals Hessen. Blickt man auf den internationalen Raum, hat auch Erfolge zu verbuchen. 1979/80 holten sie den Sieg beim UEFA Cup und in näherer Vergangenheit holten sie den Europa-League-Pokal. Der Sieg in der Europa League war in der Saison 21/22, ob sie an diese Leistung noch einmal anknüpfen können, bleibt also abzuwarten.

Der FK RFS ist ein Fußballklub aus der lettischen Hauptstadt Riga. 2016 stieg der Verein in die höchste Liga des Landes auf. Drei Jahre später gewannen sie die Liga und qualifizierten sich damit erstmals für einen europäischen Wettbewerb. In Lettland wurde der FK RFS seitdem bereits zweimal lettischer Meister und ebenfalls zweimal lettischer Pokalsieger. In den europäischen Wettkämpfen konnte der Verein bisher noch keinen Sieg verbuchen.

In der Europa League werden Frankfurt und Riga nun am dritten Spieltag aufeinander treffen. Wo wird das Spiel übertragen? Wann findet das Match statt? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen können Sie hier nachlesen.

Eintracht Frankfurt gegen FK RFS in der Europa League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Dem Spielplan der Europa League 24/25 nach findet die Partie zwischen Frankfurt und Riga am 24. Oktober 2024 statt. Anpfiff ist am Abend um 18.45 Uhr im Deutsche-Bank-Park Stadion in Frankfurt.

Frankfurt vs. Riga live im TV und Stream: EL-Übertragung am 3. Spieltag

Die Rechte an der Übertragung der Europa League hat sich für diese Saison RTL gesichert. Generell werden die Spiele auf der sendereigenen Streamingplattform RTL+ gezeigt, doch pro Spieltag werden einige Partien, vor allem mit deutscher Beteiligung, im Free-TV gezeigt. Die Partie zwischen Frankfurt und Riga ist jedoch ausschließlich auf RTL+ zu finden. Um die Partie schauen zu können, benötigen Sie dort also ein kostenpflichtiges Abonnement. Aktuell kann man ein solches ab 5,99 Euro pro Monat erwerben.

Hier finden Sie noch einmal alle Informationen zum Spiel auf einen Blick:

Spiel: Eintracht Frankfurt vs. FK RFS, 3. Spieltag, Europa League

Datum: 24. Oktober 2024

Uhrzeit: 18.45 Uhr

Ort: Deutsche-Bank-Park, Frankfurt

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: -

Übertragung im Live-Stream: RTL+

Eintracht Frankfurt und FK RFS: Bilanz beider Teams

Ein Vergleich der Bilanz von beiden Teams ist schwierig, denn laut der Seite fussballdaten.de sind sich Frankfurt und Riga noch nie auf dem Rasen begegnet. Betrachtet man jedoch die jeweiligen bisherigen Leistungen der Mannschaften in der Europa League, hat Frankfurt die Nase vorn. Wie das erstmalige Aufeinandertreffen abläuft, bleibt jedoch abzuwarten.