Mit dem Auftakt der neuen Champions-League-Saison beginnt erneut das Rennen um Europas begehrtesten Vereins-Titel – und das bereits zum zweiten Mal im reformierten Ligamodus. Die traditionelle Gruppenphase gehört der Vergangenheit an: Stattdessen treten nun 36 Mannschaften in einer umfassenden Liga gegeneinander an. Jede Mannschaft absolviert acht Partien gegen unterschiedlich zugeloste Gegner, was für mehr Vielfalt und taktische Herausforderungen sorgt.

Die besten acht Teams der Gesamttabelle qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Die Plätze neun bis 24 kämpfen in zusätzlichen Playoff-Duellen um den Einzug in die K.o.-Runde – ein Format, das Spannung bis zum letzten Spieltag verspricht.

Gleich zu Anfang empfängt Eintracht Frankfurt den türkischen Club Galatasaray Istanbul. Die Frankfurter starten mit Rückenwind aus einer starken Bundesliga-Saison und der erstmaligen Champions-League-Qualifikation über die Liga in die Königsklasse 2025/26. Galatasaray Istanbul geht als türkischer Meister und Pokalsieger mit viel Selbstvertrauen in die neue Champions-League-Saison, nachdem man 2024/25 international früh ausgeschieden war.

Die Partie dürfte für Fans beider Teams äußerst attraktiv sein – der türkische Topclub verfügt unter anderem über den früheren Bayern-Star Leroy Sané. Die Eintracht fürchtet nicht zuletzt deshalb, dass Galatasaray seine große Fanbasis in Deutschland nutzt und zahlreiche Tickets für die neutralen Stadionzonen erwirbt.

Der Bundesligist warnt seine Fans in diesem Zusammenhang auf der Website des Vereins vor Betrügereien beim Kartenkauf. „Ein Duell mit so einer Nachfrage zieht massenhaft Betrüger an. Seit der Auslosung gab es unzählige Angebote auf den üblichen Plattformen. In annähernd allen Fällen handelte es sich um Fake-Angebote. Es wurden also Karten für Plätze angeboten, die es im Stadion überhaupt nicht gibt“, konstatiert Vorstandsmitglied Philipp Reschke.

Wir bleiben hier streng legal und informieren Sie über alle Details zu dem Spiel Eintracht Frankfurt – Galatasaray Istanbul.

Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray Istanbul in der Champions League: Datum, Uhrzeit – wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Champions-League-Saison 2025/2026 empfangen die hessischen Kicker die Männer aus der Türkei am Donnerstag, 18. September 2025 - Anstoß um 21 Uhr. Ort der Tat ist der Frankfurter Deutsche Bank Park - seit dem 1. Juli 2020 trägt das ehemalige Waldstadion wegen eines Namenssponsorings offiziell diesen Namen. Es liegt im Frankfurter Stadtwald, im Stadtteil Sachsenhausen, und fasst rund 59.000 Zuschauer. Als Hauptmieter ist für die nächsten Jahre die Eintracht Frankfurt Fußball AG eingetragen. Sie bestreitet hier ihre Bundesliga-Heimspiele und hält im Rahmen eines umfassenden Nutzungsvertrags sämtliche Rechte für Betrieb und Vermarktung des Stadions.

Frankfurt gegen Istanbul live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

In der Saison 25/26 wird die UEFA Champions League in Deutschland ausschließlich über kostenpflichtige Streaming-Dienste übertragen. Eine Ausstrahlung im Free-TV ist in dieser Spielzeit nicht vorgesehen. Den Großteil der Übertragungen übernimmt DAZN, das insgesamt 186 Spiele zeigt. Dazu zählen alle Mittwochspartien sowie acht von neun Begegnungen am Dienstag. Die traditionelle Champions-League-Konferenz bleibt ebenfalls bei DAZN verfügbar – allerdings nur für die von diesem Anbieter gezeigten Spiele. Amazon Prime Video sicherte sich ergänzend die Rechte an 17 ausgewählten Dienstagsspielen und bietet damit eine zusätzliche Option für Fans. Eine Besonderheit gibt es in dieser Saison: In nur einer einzigen Woche wird ausnahmsweise auch donnerstags gespielt – unter anderem bei diesem Duell zwischen Frankfurt und Istanbul.

Hier kommen für Sie alle Infos zur Übertragung:

Spiel : Eintracht Frankfurt – Galatasaray Istanbul, Champions League 2025/2026, Spieltag 1 von 8

Datum : Donnerstag, 18. September 2025

Uhrzeit : 21 Uhr

Ort : Deutsche Bank Park, Frankfurt am Main

Übertragung im Free-TV : ---

Übertragung im Pay-TV : DAZN 1

Übertragung im Live-Stream : DAZN

Eintracht Frankfurt – Galatasaray Istanbul in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Eintracht Frankfurt und Galatasaray Istanbul trafen laut fussballdaten.de bislang zweimal in einem Pflichtspiel aufeinander – und zwar in der UEFA-Pokal-Saison 1992/93. Das Hinspiel am 19. Oktober 1992 in Frankfurt endete torlos 0:0, während Galatasaray das Rückspiel am 3. November 1992 in Istanbul mit 1:0 für sich entscheiden konnte. Damit spricht die bisherige Bilanz leicht zugunsten des türkischen Rekordmeisters: ein Sieg, ein Unentschieden und ein Tor bei keinem Gegentreffer. Das bevorstehende Aufeinandertreffen in der Champions-League-Saison 2025/26 markiert somit nicht nur eine Neuauflage nach über drei Jahrzehnten, sondern auch ein sportlich wie historisch reizvolles Duell zweier traditionsreicher Klubs.