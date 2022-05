"Ein Traum wird endlich wahr" - Frankfurt feiert den Finaleinzug

Eintracht Frankfurt ist im Finale der Europa League, eine ganze Stadt erfüllt sich einen Traum. Nach der Partie wurden nicht nur die Spieler emotional. Die Stimmen.

Mit dem Schlusspfiff kochten die Emotionen über. Eintracht Frankfurt hat das Finale der Europa League erreicht - und die Spieler feierten den Finaleinzug mit den Fans auf dem Rasen des Deutsche Bank Parks. Ein Platzsturm, der zeigte, was diese Erfolg den Fans und der Stadt bedeutet. Kein Wunder, dass Spieler, Trainer und Funktionäre der Eintracht nach dem 1:0-Sieg gegen West Ham United emotional wurden. Wir haben die Stimmen von RTL und RTL+ zusammengetragen.

Eintracht-Spieler feiern den "größten Tag der Karriere"

Kevin Trapp (Torwart von Eintracht Frankfurt): "Bisher ist es mit Sicherheit für uns alle der größte Tag in unserer Karriere. Am Anfang der Saison haben wir immer wieder darüber geredet. Aber es war noch so weit weg. Jetzt haben wir es geschafft. Ich habe noch nie so etwas Lautes gehört wie heute hier. Es war unfassbar. Ich hoffe, wir können noch alle gemeinsam feiern. Wir haben einen ersten großen Schritt gemacht. Jetzt ein internationales Finale zu spielen auf Clubebene - es gibt nichts Größeres."

Timothy Chandler (Eintracht Frankfurt): "Es gibt nichts Geileres! Eintracht Frankfurt ist der geilste Verein der Welt und hat die geilsten Fans. Überragend! Es ist unglaublich. Der Erfolg ist aber noch nicht da. Wir wollen das Ding nach Frankfurt bringen. Dafür werden wir hart arbeiten."

Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt): "Wir sind alle Eins, wir sind Eintracht Frankfurt. Wir haben alle den Adler im Herzen und auf der Brust. Wer hier nicht als Eintacht-Fan ins Stadion gekommen ist, der ist es spätestens jetzt."

Für Eintracht Frankfurt wird "ein Traum wahr"

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "So langsam fällt ein bisschen was ab. Was die Mannschaft wieder geleistet hat, war unglaublich. West Ham hat alles reingeworfen in die Waagschale. Es war eine schwere Anfangsphase und mit dem Ausschluss für West Ham haben wir toll gespielt und ein super Tor geschossen. Zweite Halbzeit haben wir die langen Bälle und Standards mit allem, was wir hatten, verteidigt. Wir haben zu den Spielern gesagt: ‚Ich weiß nicht, ob ihr die besten Spieler seid und wir die besten Trainer. Aber wir sind als Gruppe außergewöhnlich und können gemeinsam die Besten sein.‘ Es war ein wunderbarer Abend."

"Es ist das Schönste, wenn man so vielen Leuten eine Freude bereiten kann. Im Spiel ist immer Anspannung da. Ich habe gestern gesehen, dass man in der 90. Minute 1:0 führen kann und zwei Minuten später dann 1:2 hinten liegt. Wenn das Manchester City passieren kann, dann kann das jederzeit auch überall anders passieren. Danach ist diese Anerkennung dann nach Abpfiff wunderbar. Es ist ein Abend, den man nie vergisst. Ich habe in der Kabine gesagt, dass ich gar nicht weiß, was ich vor Gladbach in drei Tagen sagen soll. Es geht für uns nur noch um dieses Finale."

Peter Fischer (Präsident Eintracht Frankfurt): "Ein Traum wird endlich wahr. Heute wurden viele Eintracht-Fans geschaffen. Unglaublich wird das - und dann auch noch gegen Glasgow. Das ist Tradition gegen Tradition. Es wird ein hartes Spiel gegen eine athletische Mannschaft, die unglaublich professionell ist. Aber wenn wir im Finale sind, dann wollen wir das Ding auch holen. Und das werden wir auch. Wir gewinnen das Ding."

"Das ist Frankfurt. Die Fans, die Stadt und das Umfeld haben das alle verdient. Das ist nur Freude. Das ist Lebensfreude. Ich bin stolz auf unsere Mannschaft."