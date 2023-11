Eintracht Frankfurt - PAOK live im Free-TV: Übertragung der Conference League

In der Conference League 23/24 kommt es zum Duell zwischen der Eintracht Frankfurt und PAOK. Hier erfahren Sie alles rund um Termin und Übertragung des Spiels.

Die Gruppenphase der Conference League neigt sich ihrem Ende entgegen. Mittlerweile haben sich die klaren Favoriten der einzelnen Gruppen längst herauskristallisiert. In Gruppe G kämpfen Eintracht Frankfurt und die Griechen von PAOK Thessaloniki um den Gruppensieg. Im nächsten Spiel treffen die beiden Mannschaften nun ein zweites Mal aufeinander, nachdem PAOK die erste Partie für sich entscheiden konnte.

Die Frankfurter könnten mit einem Sieg nun an ihrem Konkurrenten vorbeiziehen. Mit einer Niederlage wäre es hingegen nicht mehr möglich, Gruppensieger zu werden. Die beiden anderen Mannschaften bleiben jedoch in jedem Fall abgeschlagen hinter dem Bundesligisten zurück: Sowohl Aberdeen als auch HJK haben bislang nicht einen einzigen Sieg einfahren können.

Wann findet das entscheidende Spiel im Kampf um den Gruppensieg zwischen Frankfurt und Thessaloniki statt? Wo wird das Spiel im Free-TV und im Stream übertragen? Hier finden Sie alle wichtigen Infos rund um den Termin und die Übertragung der Partie.

Eintracht Frankfurt - PAOK Thessaloniki: Termin und Uhrzeit der Conference League-Partie - Wann ist Anstoß?

Die ersten vier Spieltage der Conference League 2023/24 haben gezeigt, dass es in Gruppe G zu einem Kampf zwischen Frankfurt und Saloniki kommt. Dieses Duell findet laut dem Conference League-Spielplan nun am fünften Spieltag der Gruppenphase seinen Höhepunkt. Am Donnerstag, dem 30. November, spielen die beiden Mannschaften ein zweites Mal gegeneinander. Wer auch immer diese Partie gewinnt, hat den Gruppensieg sicher in der Tasche.

Anstoß ist abends um 21.00 Uhr. Die Frankfurter haben diesmal auch den Heimspiel-Bonus auf ihrer Seite, da das Spiel im Deutsche Bank-Park stattfindet.

Eintracht gegen PAOK in der Conference League 2023/24: Übertragung live im Free-TV und Stream

Wer derzeit die großen europäischen Fußballturniere sehen möchte, der muss sich gleich mehrere Abonnements bei verschiedenen Pay-TV bzw. Streaming-Anbietern zulegen. Die Übertragung der Champions League etwa findet hauptsächlich bei DAZN statt. Die Übertragung der Europa League-Spiele hingegen übernimmt größtenteils RTL+. Einige wenige Ausnahmen gibt es allerdings, die RTL im Free-TV zeigt. Ebenso verhält es sich auch mit der Übertragung der Conference League 2023/24: Das Turnier wird größtenteils im Live-Stream auf RTL+ gezeigt, während einige ausgewählte Spiele auch im Free-TV zu sehen sind.

Da die Spiele der Europa League und der Conference League mitunter zeitgleich stattfinden, sind diese Gratis-Übertragungen jedoch rar gesät. Das Spiel Eintracht Frankfurt gegen PAOK Thessaloniki jedoch ist eine solche - die Partie ist dementsprechend auch im Free-TV zu sehen. RTL zeigt die Sendung im Abendprogramm und beginnt die Übertragung ab 20.40 Uhr. Wem es lieber ist, der kann sich das Duell der beiden Vereine aber natürlich auch wie gewohnt auf RTL+ ansehen.

Hier haben wir Ihnen alle wichtigen Infos rund um die Übertragung des Spiels Eintracht Frankfurt gegen PAOK Thessaloniki noch einmal aufgeführt:

Spiel: Eintracht Frankfurt - PAOK Thessaloniki , 5. Spieltag in der Gruppenphase der UEFA Conference League 2023/2024

- , 5. Spieltag in der der Conference League 2023/2024 Datum: Donnerstag, 30. November 2023

Donnerstag, 30. November 2023 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Deutsche Bank-Park, Frankfurt am Main

Deutsche Bank-Park, Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL +

Frankfurt vs. PAOK Thessaloniki: Bilanz der Partie

Bevor Eintracht Frankfurt und PAOK Thessaloniki in dieser Conference League-Saison das erste Mal aufeinandergetroffen sind, haben sie 40 Jahre lang nicht gegeneinander gespielt. Zuletzt haben sie im Europapokal der Pokalsieger 1981 eine Partie gegeneinander bestritten. Eine Auswertung der bisherigen Bilanz der Partie lässt also überhaupt keine Rückschlüsse auf das kommende Spiel zu. Das erste Spiel in der diesjährigen Gruppenphase der Conference League hat jedoch Saloniki mit 2:1 für sich entscheiden können. Beim Rückspiel hat Frankfurt nun allerdings den Heimspiel-Bonus. Vielleicht gibt das bekanntlich laute Heimpublikum der Eintracht genug Auftrieb für einen Sieg im Rückspiel.