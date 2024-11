Eintracht Frankfurt - Slavia Prag live im TV und Stream: Übertragung der Europa League 24/25

Genau wie in der Champions League 24/25 wird auch in der Europa League Anfang November der 4. Spieltag der Saison 2024/25 eingeläutet. Insgesamt 36 Mannschaften kämpfen in der Liga-Phase um den Einzug in die Play-offs und das EL-Achtelfinale, darunter auch Eintracht Frankfurt und Slavia Prag.

Im letzten Spieltag der Europa League 24/25 mussten sich die Frankfurter gegen den lettischen Verein Rigas FS unter Beweis stellen. Nach einem energischen Start von Frankfurt in die zweite Halbzeit stabilisierten sich die Letten, was Frankfurt vor ähnliche Herausforderungen stellte. Der entscheidende Treffer fiel in der 79. Minute durch den Frankfurter Mittelfeldspieler Larsson, der einen Pass von Marmoush verwertete. Die Eintracht brachte das Spiel mit einem Sieg von 1:0 zu Ende und sicherte sich wichtige Punkte für die direkte Achtelfinalqualifikation, während die Gäste ohne Punkte die Heimreise antreten mussten.

Für den SK Slavia Prag hingegen lief es am 3. Spieltag nicht so rund wie für Frankfurt. Zu Gast bei Athletico Bilbao musste sich das Team aus Tschechien mit einem 1:0 nach der 94. Spielminute geschlagen geben. Trübsal dürfte Slavia Prag nach dem Ergebnis allerdings nicht blasen. Am 1. Spieltag der Europa League konnte sich die Mannschaft unter Trainer Jindřich Trpišovský mit einem 2:0-Sieg gegen Ludogorez Rasgrad drei Punkte sichern. In der 2. Spielrunde ging das tschechische Team mit einem Unentschieden gegen Ajax Amsterdam vom Platz.

Am 4. Spieltag der Europa League geht es für Eintracht Frankfurt und Slavia Prag um weitere wichtige Punkte in der Europa League 24/25. Wann und wo findet das Spiel zwischen Frankfurt und Prag statt? Gibt es die Partie auch im TV und Stream zu sehen? Hier in diesem Artikel haben wir alle Infos für Sie.

Eintracht Frankfurt vs. Slavia Prag in der Europa League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut dem Spielplan der Europa League 2024/25 wurde die EL-Partie zwischen Frankfurt und Prag auf Donnerstag, den 7. November 2024, datiert. Anpfiff ist um 18.45 Uhr im Deutsche-Bank-Park in Frankfurt am Main.

Frankfurt - Prag live im TV und Stream: EL-Übertragung am 4. Spieltag

Die RTL Group hat die Rechte zur Übertragung der Europa League für die Saison 2024/25 übernommen. Alle Spiele sind also im Stream beim kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ verfügbar, während einige wenige Partien auch im Free-TV auf RTL oder Nitro ausgestrahlt werden. Das Spiel zwischen Frankfurt und Prag zählt aber leider nicht dazu. Das CL-Spiel der Eintracht wird exklusiv auf RTL+ ausgestrahlt. Ein Abonnement inklusive Live-Sport und Live-TV bei RTL+ gibt es aktuell für 8,99 Euro im Monat.

Hier haben wir alle wichtigen Eckdaten rund um das EL-Spiel Eintracht Frankfurt gegen Slavia Prag noch einmal für Sie zusammengefasst:

Spiel: Eintracht Frankfurt vs. Slavia Prag, Ligaphase der Europa League 24/25, Spieltag 4 von 8

Datum: Donnerstag, 7. November 2024

Uhrzeit: 18.45 Uhr

Ort: Deutsche-Bank-Park, Frankfurt

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: ---

Übertragung im Live-Stream: RTL+

Eintracht Frankfurt gegen SK Slavia Prag in der Europa League: Bilanz der beiden Teams

Die Sport-Plattform kicker.de verrät, dass Frankfurt und Prag in der Vergangenheit noch nie gegeneinander gespielt haben. Eintracht Frankfurt dürfte aber hochmotiviert in das Spiel gegen Prag gehen, mit dem Ziel, an ihrem großen Erfolg von vor zwei Jahren anzuknüpfen. In der Saison 21/22 konnte sich Frankfurt gegen alle anderen Mannschaften durchsetzen und sich somit den begehrten Pokal in der Europa League sichern. Die größten Erfolge innerhalb der Europa League schaffte der SK Slavia Prag bislang in der Saison 18/19, als auch in der Saison 20/21. Die Mannschaft aus der tschechischen Hauptstadt spielte sich in beiden Fällen bis in das EL-Viertelfinale.