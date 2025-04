Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur live im Free-TV und Stream: Übertragung vom EL-Viertelfinale

Die Eintracht aus Frankfurt möchte auch in diesem Jahr im Rahmen der Europa League 2024/25 wieder nach Spanien reisen. Nicht jedoch nach Sevilla ins Stadion Ramón Sánchez-Pizjuán, wo die Frankfurter 2022 ihre historische Saison mit dem EL-Titel krönten. Vielmehr soll es in diesem Jahr nach Bilbao ins San Mamés Stadion gehen, wo das Endspiel am 21. Mai 2025 stattfindet. Damit würden sich die Hessen auch einen Platz in der CL-Saison 2025/26 sichern. Dies könnte ihnen allerdings auch ohne internationalen Erfolg durch die Ligaplatzierung gelingen. Die SGE spielt nämlich eine äußerst erfolgreiche Bundesliga-Saison 2024/25.

Im Achtelfinale setzte sich Eintracht Frankfurt mit einer Gala gegen Ajax Amsterdam durch und zog in die Runde der besten Acht ein. Dort wartet nun mit Tottenham Hotspur ein echtes Schwergewicht. Neben den Londonern und Ajax Amsterdam traf die SGE in dieser Europa League-Saison auch auf zahlreiche andere Traditionsteams des europäischen Fußballs. Zu nennen wären hier beispielsweise AS Rom, Olympique Lyon oder Besiktas Instanbul.

Wann findet das Viertelfinal-Rückspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Tottenham Hotspur statt? Und wie sieht es mit der Übertragung im Free-TV und Stream aus? Wir stellen Ihnen diesbezüglich alle relevanten Informationen vor. Zudem gibt es am Ende eine Gegenüberstellung der beiden Teams in Form einer Bilanz.

Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur in der Europa League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Das Rückspiel im Viertelfinale zwischen Eintracht Frankfurt und Tottenham Hotspur ist laut dem Spielplan der Europa League 2024/25 auf Donnerstag, den 17. April 2025 terminiert. Anstoß in der hessischen Mainmetropole ist um 21.00 Uhr im Deutsche Bank Park. Das Stadion umfasst eine Kapazität von insgesamt 58.000 Plätzen.

SGE vs. Tottenham Hotspur: Übertragung live im Free-TV und Stream

Die Rechte für die Übertragung der Europa League liegen bis 2027 bei der Kölner Mediengruppe RTL Group. So liefen bei RTL oder Nitro in der laufenden Saison bereits ausgewählte Spiele im Free-TV. Bei RTL+ hingegen können sämtliche Spiele der aktuellen Saison live angeschaut werden. Dafür bedarf es jedoch eines kostenpflichtigen Abonnements in Höhe von 5,99 Euro pro Monat.

Bei der Partie Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur im Rückspiel des Europa League-Viertelfinals können die Zuschauerinnen und Zuschauer jedoch aufatmen. Die Partie wird sowohl im Free-TV, als auch im Stream übertragen. Alle wichtigen Informationen zur Übertragung haben wir Ihnen nochmal aufgelistet:

Spiel: Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur, Viertelfinal-Rückspiel der Europa League 2024/25

Datum: Donnerstag, der 17. April 2025

Uhrzeit: 21.00 Uhr (Übertragung ab 20.15 Uhr)

Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt am Main

Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: ---

Übertragung im Live-Stream: RTL+

SG Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur in der Europa League: Bilanz der beiden Teams

Eintracht Frankfurt und Tottenham Hotspur sind bisher noch nicht allzu oft aufeinandergetroffen, wie auf fussballdaten.de zu sehen ist. So können die beiden Teams vor dem Viertelfinale der Europa League 2024/25 auf lediglich vier Begegnungen zurückblicken. Zwei davon gewannen die Londoner, die Hessen nur eine Partie. Ebenso gab es bisher ein Remis. Das letzte Aufeinandertreffen fand am 12.10.2022 statt. Damals jedoch nicht in der Europa League, sondern in der Gruppenphase der Champions League. Die Begegnung endete mit 3:2 für die Engländer.