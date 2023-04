Eintracht Frankfurt - Union Berlin im DFB-Pokal-Viertelfinale: Übertragung live im Free-TV und Stream

Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin im DFB-Pokal-Viertelfinale: Hier erfahren Sie alles rund um die Übertragung im TV oder Stream, den Termin und die Uhrzeit.

Der DFB-Pokal 2022/23 nähert sich dem Höhepunkt. Als Nächstes steht bereits das Viertelfinale des Turniers an. Zu diesem Zeitpunkt sind fast nur noch Vereine aus der 1. Bundesliga mit dabei. Lediglich der 1. FC Nürnberg ist als Zweitliga-Verein übrig geblieben. Will der Verein den Pokal gewinnen, muss er sich noch gegen Eintracht Frankfurt, Union Berlin, den FC Bayern, SC Freiburg, VfB Stuttgart, RB Leipzig und Borussia Dortmund durchsetzen.

Im Viertelfinale kämpfen auch diese Vereine alle ums Weiterkommen. Eintracht Frankfurt trifft hier auf Union Berlin. Die Frankfurter hatten ein eher entspanntes Achtelfinale und konnten sich mit einem 4:2 gegen den Zweitligisten Darmstadt sicher für die nächste Runde qualifizieren. Union Berlin hingegen musste sich gegen den VFL Wolfsburg durchsetzen, konnte sich aber am Ende auch mit einem 2:1 Sieg beweisen.

Wo und wann findet das Viertelfinale zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin statt? Wo ist es live im TV und Stream zu sehen? Das und mehr erfahren Sie hier im Artikel.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Termin und Uhrzeit des Spiels Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin im DFB-Pokal-Viertelfinale: Wann ist Anstoß?

Das Viertelfinale des DFB-Pokals 2022/23 findet laut Spielplan beim DFB-Pokal 2022/23 am 4. und am 5. April statt. Den Auftakt macht am 4. April um 18.00 Uhr das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin. Gespielt wird im Heimstadion der Frankfurter, im Deutsche-Bank-Park. Später am selben Abend spielt der FC Bayern gegen den SC Freiburg, am nächsten Tag folgen die Partien 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart und RB Leipzig - Borussia Dortmund.

Eintracht Frankfurt - Union Berlin live im Free-TV und Gratis-Stream

Wie üblich werden die meisten Spiele des DFB-Pokals nicht im Free-TV gezeigt. Doch die Partie Eintracht Frankfurt - Union Berlin ist eine der wenigen Ausnahmen, die doch noch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu sehen sind. Die Übertragung des Spiels übernimmt in diesem Fall das ZDF.

Abgesehen vom Free-TV wird das Spiel selbstverständlich auch im Pay-TV gezeigt. Wer ein entsprechendes Abo bei Sky abgeschlossen hat, kann sich auch dort das Spiel, ebenso wie alle weiteren Spiele des DFB-Pokals 2022/23, ansehen. Insbesondere wer das Spiel im Live-Stream sehen möchte, kommt um ein solches Abo bei dem Streaming-Anbieter nicht herum.

Lesen Sie dazu auch

Hier gibt es die Infos in der Übersicht:

Spiel : Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin , Viertelfinale im DFB-Pokal 2022/23

vs. , Viertelfinale im DFB-Pokal 2022/23 Datum: Dienstag, 4. April 2023

Dienstag, 4. April 2023 Uhrzeit : 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Deutsche-Bank-Park, Frankfurt am Main

Deutsche-Bank-Park, Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: im ZDF und auf Sky

Aufstellung, Spielstand und Ergebnisse zum DFB-Pokal-Viertelfinale Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin im Live-Ticker

Neben der Übertragung vom DFB-Pokal-Viertelfinale im TV und Stream gibt es noch weitere Möglichkeiten, das Spielgeschehen zu verfolgen. Wer am Dienstagabend keine Zeit hat, das Spiel vor dem Fernseher zu verfolgen, kann auch auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Unser Daten-Center sammelt alle Informationen zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin rund um die Aufstellung der Mannschaften, das aktuelle Spielgeschehen und schließlich die Ergebnisse der Partie. Mit dem Live-Ticker sind Sie also immer bestens über das Spiel informiert, egal, ob Sie noch bei der Arbeit sind oder sonst irgendwo feststecken, wo es keinen Fernseher gibt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung des DFB-Pokals 2022/23 im TV und Stream

Die Übertragungsrechte des DFB-Pokals 2022/23 liegen wieder einmal bei Sky. Mittlerweile ist es üblich, dass die großen Turniere hauptsächlich im Pay-TV zu sehen sind. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen kann bei den hohen Preisen für die Lizenzen einfach nicht mehr mithalten. Wer also wirklich am DFB-Pokal interessiert ist und nicht nur ein paar vereinzelte Spiele sehen möchte, der muss wohl oder übel ein Abo bei dem TV- und Streaming-Giganten abschließen.

Doch für einige der Partien gilt auch dieses Mal wieder, dass sie entweder in der ARD oder im ZDF zu sehen sind. Auch diejenigen, die kein Geld für ein Pay-TV-Abo ausgeben möchten, müssen also nicht komplett auf den DFB-Pokal verzichten. Welche Spiele auch im Free-TV zu sehen sind, folgt allerdings keiner bestimmten Regel und ist daher etwas unübersichtlich. Um dem entgegenzuwirken, haben wir Ihnen eine Übersicht zur DFB-Pokal-Übertragung im Free-TV und Stream zusammengestellt.

Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin: Bisherige Bilanz

Die bisherige Bilanz der Partie Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin spricht eigentlich eine deutliche Sprache. Von den bislang 14 gespielten Matches konnte Frankfurt acht für sich entscheiden, Union Berlin hingegen nur zwei. Doch daraus ist schwerlich ein Rückschluss darauf zu ziehen, wer im Viertelfinale des DFB-Pokals die Nase vorn hat. Denn in dieser Saison ist Union Berlin besonders erfolgreich und kämpft um die Plätze an der Tabellenspitze der 1. Fußball-Bundesliga. Wenn sie weiterkommen möchten, müssen sich die Frankfurter in der nächsten Runde also deutlich mehr anstrengen als noch im Achtelfinale.