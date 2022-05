Eintracht Frankfurt - West Ham United: EL-Übertragung live im Free-TV oder Stream? Live-Ticker gratis

Eintracht Frankfurt und West Ham United stehen sich im Halbfinale der Europa League gegenüber. Hier kommen alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream und ein Live-Ticker.

Saison 2021/22: Die UEFA hat ihre Europa League deutlich entschlackt - statt der bisher 48 Teams waren diesmal nur 32 Mannschaften qualifiziert. Jetzt steht das Halbfinale bevor, und aus Deutschland sind gleich zwei Teams unter den letzten Vier: Außer Frankfurt ist auch noch RB Leipzig im Rennen. Beide haben ihr jeweiliges Hinspiel gewonnen: Eintracht - West Ham 2:1, Leipzig - Glasgow Rangers 1:0.

Nach der ersten Halbfinalrunde am 28. April stehen am 5. Mai die Rückspiele an. Dabei geht es für die Eintracht Frankfurt noch einmal gegen West Ham United. Hier finden Sie kurz, knackig und kompakt alle wesentlichen Infos zum Spiel - und noch einige Anmerkungen zum Hintergrund.

Eintracht Frankfurt - West Ham United in der Europa League: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Dieses Rückspiel im Rahmen des Halbfinales findet am 5. Mai 2022 statt. Anstoßzeit: 21 Uhr.

Eintracht Frankfurt - West Ham United: Übertragung des Spiels der Hessen gegen die Engländer live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Für die nächsten drei Jahre hat RTL sich die kompletten Free-TV- und Pay-TV-Rechte an der Europa League gesichert. Die Übertragungen laufen gratis entweder bei RTL oder RTL Nitro. Auch der Streamindienst RTL+ ist im Boot - live allerdings nur gegen Cash. Das Spiel Eintracht Frankfurt - West Ham United ist ausschließlich bei RTL+ sehen.

Hier kommen die Infos zum Spiel in der Übersicht:

Spiel: Eintracht Frankfurt - West Ham United , Rückspiel im Halbfinale der Europa League 2021/22

- , Rückspiel im der 2021/22 Datum: Donnerstag, 5. Mai 2022

Donnerstag, 5. Mai 2022 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt am Main

Park, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: ---

--- Übertragung im Live-Stream: RTL+

Live-Ticker zur EL 2021/22: Spielplan, Aufstellung, Spielstand, Ergebnisse

Sie hätten es lieber schriftlich? Bitte sehr - sämtliche Informationen zu diesem Spiel und zur Europa League 2021/22 insgesamt finden Sie in unserem Datencenter – alles in Echtzeit: Tabellenplatz, Ergebnisse, Punkte.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung der Europa League: Wo kann man die Spiele der Saison 21/22 miterleben?

Wo werden die Matches der UEFA Europa League 21/22 übertragen? Alle sind entweder auf RTL, RTL Nitro oder im Videoportal RTL+ zu sehen. Die RTL-Mediengruppe besitzt nämlich die kompletten Free-TV- und Pay-TV-Rechte der Europa League für die nächsten drei Jahre.

Beim Streaming-Anbieter RTL+ waren seit dem Start der Europa League bis zu acht Spiele pro Spieltag in voller Länge live zu verfolgen. Im Free-TV auf RTL oder RTL Nitro gab oder gibt es pro Spieltag ein Spiel, wobei es sich laut Sender immer um eine Begegnung mit deutscher Beteiligung handelt. Das gilt natürlich nur, solange noch deutsche Mannschaften auf dem Platz stehen. Für das Halbfinale trifft das in doppeltem Sinn zu - Frankfurt und Leipzig.

Die Basis-Version von RTL+ (sie heißt "Free") ist vollständig kostenlos. Man muss sich lediglich mit seinen persönlichen Daten beim Anbieter registrieren, und schon kann es losgehen. Es gibt aber auch die „Premium“-Version für 4,99 Euro pro Monat mit einigen Extras. Wer auf weitere Sahnehäubchen nicht verzichten will, kauft am besten gleich RTL+ "Premium Duo". Die schlägt mit 7,99 Euro pro Monat zu Buche. Neukunden können laut RTL+ beide Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos testen, die anschließende Kündigungsfrist beträgt ebenfalls einen Monat. Die Preisangaben geben wir mit Stand vom Januar 2022 an Sie weiter.

Eintracht Frankfurt - West Ham United: Bilanz und Infos

Beide Vereine sind sich laut dem Info-Portal fussballdaten.de bisher nur zweimal auf dem grünen Rasen begegnet - jeder hat einmal gewonnen. Beide Begegnungen liegen im vergangenen Jahrtausend - beim Pokal der Pokalsieger 1976. Am 31. März schlugen die Frankfurter das Team aus London mit 2:1, zwei Wochen später war West Ham mit 3:1 erfolgreich. Die Engländer haben also ein inzwischen verjährtes Tor mehr als die Hessen. Aber ob das reicht? Anderseits kennt man West Ham United auch unter den respektheischenden Namen "The Irons" und "The Hammers".