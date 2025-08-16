Eintracht Norderstedt - FC St. Pauli heute live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 2025/26

Der DFB-Pokal 2025/26 wird die 83. Austragung des Pokalwettbewerbs sein. Das Turnier gilt nach der deutschen Meisterschaft als der zweitwichtigste Titel im nationalen Vereinsfußball. Bereits seit 1935 wird es alljährlich ausgetragen. Der FC Bayern München ist mit insgesamt zwanzig gewonnenen Pokalen Rekordhalter im DFB-Pokal, zuletzt schnappte sich jedoch der VfB Stuttgart die Trophäe. In der abgelaufenen Saison 2024/25 setzten sich die Schwaben im Endspiel gegen den damaligen Drittligisten Arminia Bielefeld deutlich mit 4:2 durch und feierten damit den insgesamt vierten Pokalsieg in der Vereinshistorie. Im DFB-Pokal ist es Gang und Gäbe, dass Mannschaften aus unterschiedlichen Ligen gegeneinander spielen, vor allem in den ersten Runden des Wettbewerbs.

Mit Eintracht Norderstedt und dem FC St. Pauli treffen in der ersten Runde des DFB-Pokals 2025/26 ein Regionalligist und ein Bundesliga-Klub aufeinander. Wann genau findet die Begegnung zwischen den beiden Mannschaften statt? Um wie viel Uhr erfolgt der Anstoß? Wie sieht es mit der Übertragung im TV und Stream aus? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos finden Sie hier in diesem Artikel.

Eintracht Norderstedt vs. FC St. Pauli heute im DFB-Pokal 2025/26: Termin und Anstoßzeit

Dem Spielplan des DFB-Pokals 2025/26 zufolge findet das Duell in der ersten Runde zwischen Eintracht Norderstedt und dem FC St. Pauli am 16. August 2025 statt. Damit fällt der Termin auf einen Samstag. Der Anstoß erfolgt am Nachmittag um 15.30 Uhr. Gespielt wird im Millerntor-Stadion, der Heimspielstätte des FC St. Pauli.

Eintracht Norderstedt - St. Pauli live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 25/26

Die Übertragung des DFB-Pokals 2024/25 übernehmen in der Saison 2025/26 wieder Sky, ARD und das ZDF. Sollten Sie alle 63 Spiele – von der ersten Runde bis zum Finale im Berliner Olympiastadion – live und in voller Länge oder in der Konferenz verfolgen wollen, benötigen Sie jedoch zwangsläufig ein kostenpflichtiges Sky-Abo. Ein solches kostet für Neukunden bei Abschluss eines Jahresabos momentan 25 Euro pro Monat (Stand: Juli 2025).

Fünfzehn ausgewählte Partien des DFB-Pokals gibt es im linearen TV bei der ARD und im ZDF zu sehen, darunter die beiden Halbfinal-Spiele sowie das Finale im Berliner Olympiastadion. Vorher zeigen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender in jeder Runde mindestens zwei Spiele. Die Begegnung zwischen Eintracht Norderstedt und dem FC St. Pauli wird hingegen ausschließlich bei Sky übertragen. Dementsprechend benötigen alle, die besagte Partie live verfolgen möchten, ein Sky-Abo. Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des Spiels zwischen der Eintracht und St. Pauli im Überblick:

Spiel: Eintracht Norderstedt vs. FC St. Pauli (DFB-Pokal 2025/26, 1. Runde)

Datum: Samstag, 16. August 2025

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Millerntor-Stadion, Hamburg

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

Norderstedt gegen St. Pauli im DFB-Pokal 25/26: Was sagt die Bilanz?

Die Frage nach der Bilanz ist in diesem Fall ziemlich flott abgehakt, denn Eintracht Norderstedt und der FC St. Pauli sind bislang noch nie gegeneinander angetreten. Somit stehen sich die beiden Mannschaften im DFB-Pokal am 16.8.25 zum ersten Mal auf dem Rasen gegenüber. Als Bundesligist wird St. Pauli automatisch die Favoritenrolle zuteil, doch in der Vergangenheit konnte schon so mancher Underdog im Pokalwettbewerb für eine Überraschung sorgen.