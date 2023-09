Eishockey

13.09.2023

Saisonstart der DEL2: In Kaufbeuren ist die Mannschaft der Star

Torwart Daniel Fießinger und der ESV Kaufbeuren starten am Wochenende in die neue DEL2-Saison.

Plus Die vergangene Saison endete mit einer Enttäuschung für die Kaufbeurer Joker. In die nun beginnende neue Spielzeit in der DEL2 geht der Klub mit ein paar offenen Fragen.

Von Manuel Weis Artikel anhören Shape

Mit großen Erfolgen ist das manchmal ja so eine Sache. Sie führen zum stetigen Streben nach mehr und größeren Triumphen. Triumphal aufgetreten ist der ESV Kaufbeuren in der DEL2-Saison 22/23 sicherlich ein ums andere Mal. Dass es zum Ende der Hauptrunde nur für den dritten Platz reichte, war deshalb für den ein oder anderen Fan schon eine Enttäuschung. Den Leistungsabfall auf hohem Niveau nannte der langjährige ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl nun rückblickend einen "schleichenden Prozess ohne Turnaround".

In Erinnerung sind die Niederlagen am Saisonende geblieben

Zweifelsfrei sind auch die Niederlagen zum Saisonende in Erinnerung geblieben, insbesondere das 0:4-Ausscheiden aus den Play-offs gegen den späteren Finalisten Bad Nauheim. Und so bewegt sich die Erwartungshaltung des Kaufbeurer Umfelds in den Tagen vor dem Saisonstart 23/24 irgendwo zwischen dem Wunsch nach ähnlich begeisternden Spielen wie im Herbst 2022 und dem Realismus, dass sich solch kleine Sensationen eben schwer wiederholen lassen. Kreitl gibt als Saisonziel daher vorsichtshalber auch in diesem Jahr wieder aus, so schnell als möglich genug Punkte für den Klassenerhalt zusammenzuhaben. Das dürfte Aufgabe genug werden, haben doch insbesondere manche vermeintlich kleineren Teams ordentlich aufgerüstet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen