Augsburger NHL-Profi Nico Sturm wechselt überraschend den Klub

Der Augsburger NHL-Profi Nico Sturm hat überraschenderweise einen neuen Verein: Der 26-Jährige wird von den Minnesota Wild zu Colorado Avalanche transferiert, wie die beiden Klubs nun bekannt gaben.

Sturm, der seit 2019 für Minnesota spielt und in der aktuellen Saison in 53 Partien auf bislang 17 Scorerpunkte (neun Tore, acht Vorlagen) kommt, ist Teil eines Tauschgeschäfts: Für ihn wechselt der bisherige Colorado-Angreifer Tyson Jost ebenfalls den Klub und läuft nun für Minnesota auf. Bei den Wild gelang Sturm, der bis 2009 für die Jugend des AEV auflief, in 111 Hauptrunden-Spielen 36 Scorerpunkte (20 Tore, 16 Assists). Dazu kommen neun Begegnungen in den NHL-Play-offs, in denen ihm drei Scorerpunkte (zwei Tore, ein Assist) gelangen.

Nico Sturms neuer Club Colorado ist ein Meisterschaftsfavorit

Für Sturm ist der Wechsel ein sportlicher Aufstieg: Colorado gilt als Meisterschaftsfavorit, ist souveräner Spitzenreiter der Central-Division in der National Hockey League. "Ich freue mich einfach auf die neue Aufgabe, der Mannschaft in Colorado zu helfen, einen Stanley Cup zu gewinnen", sagte Sturm der dpa. "Über alles andere mache ich mir nach der Saison Gedanken." Wie es für ihn im Sommer weitergeht, ist noch nicht geklärt: Der Vertrag von Sturm läuft nach der Saison aus, er kann dann mit jedem Team verhandeln.

"Nico ist ein großer, starker Stürmer, der auch eine starke defensive Präsenz mitbringt. Er ist ein defensiv ausgerichteter Center, der sich offensiv einbringen kann, gut bei Unentschieden ist und bei der Strafverfolgung helfen kann", sagte Joe Sakic, Executive Vice President und General Manager der Avalanche.

Der gebürtige Augsburger, dessen Eltern in Neubergheim am südlichen Stadtrand leben, lief in seiner Jugend für den AEV und Kaufbeuren auf. Den Sommer verbringt er zu einem Teil auch meist bei seinen Eltern und hält sich während der spielfreien Zeit auch mit der Panther-Mannschaft im Curt-Frenzel-Stadion fit. (eisl)