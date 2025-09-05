Augsburger Panther überzeugen gegen Black Wings Linz

Im letzten Heimtest vor dem DEL-Saisonauftakt in genau einer Woche in Nürnberg empfingen die Augsburger Panther die Black Wings Linz. Nach einem intensiven Match setzten sich die Gastgeber vor 4100 Zuschauern im Curt-Frenzel-Stadion mit 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) durch. Von Beginn an beharkten sich beide Teams mit Leidenschaft, doch Zählbares sprang lange Zeit nicht heraus. Erst in der 34. Minute kam Bewegung auf den Videowürfel. Anthony Louis brachte die Panther mit 1:0 in Führung. Verteidiger Max Renner und Florian Elias hatten den ersten Treffer der Partie vorbereitet. Ansonsten zeigten beide Torhüter starke Vorstellungen. Beim AEV durfte Peyton Jones erstmals vor eigenem Publikum beweisen, dass er der designierten Nummer eins Michael Garteig nicht kampflos das Feld zwischen den Eisenstangen überlassen wird. Der Amerikaner mit deutschem Pass, der von den Vienna Capitals gekommen war, zeigte ein starkes Match.

Augsburger Panther siegen im Curt-Frenzel-Stadion

AEV-Trainer Bill Peters hatte vor dem letzten Vorbereitungs-Wochenende angekündigt, den Ernstfall zumindest bei den Powerplay-Formationen zu testen. Die Special Teams entscheiden oft über Sieg oder Niederlage. Und von einem Tag auf den anderen funktionieren die Spielzüge nicht, sondern müssen unermüdlich geübt werden. Gegen die Österreicher klappte es auf Anhieb. Alexander Blank erhöhte im ersten Powerplay auf 2:0 (43.). In Unterzahl verkürzte Linz zwar durch Roe auf 1:2 (47.). Doch nur eine Minute später stellte Donald Busdeker mit dem zweiten Powerplay-Treffer auf 3:1. Der bislang erfolgreichste AEV-Angreifer Alexandre Grenier, der am Freitag seinem 34. Geburtstag feierte, hatte die Vorlage geliefert. Mit einem starken Solo erhöhte Tim Wohlgemuth auf 4:1. Dabei blieb es.

Eine erstaunlich abgeklärte Vorstellung lieferte Liron Pellizzari. Der 16 Jahre junge Verteidiger, der eigentlich für die DNL-Mannschaft des AEV vorgesehen ist, konnte mit einigen durchdachten Aktionen glänzen. Am Sonntag (15 Uhr) folgt für die Panther die DEL-Generalprobe in Schwenningen.

Augsburger Panther Jones – Schemitsch, Button; Bowey, Mayhew; Renner, Wirth; Pellizzari – Busdeker, Kunyk, Blank; Grenier, Damiani, Cramarossa; F. Elias, Wohlgemuth, Louis; Hanke, Henriquez, M. Elias; Zwickl

Tore 1:0 (34.) Louis (F. Elias/Renner), 2:0 (43.) Blank (Schemitsch/Wohlgemuth), 2:1 (47.) Roe, 3:1 (48.) Busdeker (Grenier, Mayhew), 4:1 (54.) Wohlgemuth

Zuschauer 4100