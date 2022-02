Eishockey bei Olympia 2022: Spielplan, Ticker, Übertragung und alle Infos

Eishockey bei Olympia 2022: Hier finden Sie alle Termine im Spielplan, einen Live-Ticker und die Infos zur Übertragung live im Free-TV oder Stream.

Eishockey bei Olympia 2022: Seit den Winterspielen in Antwerpen 1920 ist Eishockey olympische Disziplin. Bis 1998 spielten 78 Jahre lang ausschließlich die Herren bei den Olympischen Winterspielen, seit Nagano ist auch das Fraueneishockey im olympischen Programm gelistet. Hier finden Sie den Zeitplan und alle Informationen zum Ablauf, zu den qualifizierten Mannschaften und zu den Austragungsorten der Wettkämpfe.

Wie können die Fans in Deutschland die Eishockey-Wettkämpfe in Beijing 2022 live verfolgen? Übertragen ARD, ZDF und Eurosport im Free-TV? Welche Live-Streams stehen zur Verfügung? Das erfahren Sie hier.

Eishockey bei Olympia 2022: Zeitplan, Termine, Live-Ticker

Das Eishockey-Herrenturniere für Olympia 2022 beginnen am 10. Februar 2022 und enden mit dem Finale am 20. Februar. Für die Damen startet die Eishockey-Olympiade bereits am 3. Februar 2022, das Finale ist für den 17. Februar geplant. Das sind die wichtigsten Termine für Eishockey in Peking 2022 im Überblick:

Herren:

Vorrunde: 10. Februar 2022 bis 13. Februar 2022

10. Februar 2022 bis 13. Februar 2022 Finalrunde: 15. Februar bis 19. Februar 2022

15. Februar bis 19. Februar 2022 Finale: 20. Februar 2022, 5.10 Uhr, Nationales Hallenstadion, Peking

Frauen:

Vorrunde: 3. Februar 2022 bis 8. Februar 2022

3. Februar 2022 bis 8. Februar 2022 Finalrunde: 11. Februar 2022 bis 16. Februar 2022

11. Februar 2022 bis 16. Februar 2022 Finale: 17. Februar 2022, 5.10 Uhr, Wukesong-Hallenstadion, Peking

Alle Termine und einen Live-Ticker zu Eishockey bei Olympia 2022 und zu allen anderen Sportarten finden Sie hier in unserem Live-Center:

Olympia: Diese Eishockey-Teams treten 2022 an

Bei den Olympia-Eishockeyturnieren treten im Jahr 2022 12 Herrenmannschaften und 10 Frauen-Nationalteams an. Die Qualifikation fand über die IIHF-Weltrangliste statt, über welche sich auch die deutschen Eishockey-Herren qualifizierten. Jeweils drei weitere Nationen qualifizierten sich über Qualifikationsturniere, hier verpassten die deutschen Damen den Einzug. China als Gastgeberland ist automatisch qualifiziert.

Das sind die teilnehmenden Herrenmannschaften:

Volksrepublik China

Kanada

ROC ( Russland )

) Finnland

Schweden

Tschechien

USA

Deutschland

Schweiz

Slowakei

Lettland

Dänemark

Das sind die qualifizierten Frauen-Teams:

Volksrepublik China

USA

Kanada

Finnland

ROC ( Russland )

) Schweiz

Japan

Tschechien

Schweden

Dänemark

Spielplan und Modus des olympischen Eishockey-Turniers 2022

Die Teams werden für die Vorrunde bei den Damen in zwei, bei den Herren in drei Gruppen eingeteilt.

Die Herren-Vorrunde im Jeder-gegen-Jeden-Modus bestimmt die Platzierung auf der Setzliste. Die Gewinner der Gruppen und der beste Zweitplatzierte ziehen direkt ins Viertelfinale. Die übrigen Teams qualifizieren sich über Play-Offs für das Viertelfinale. Wer in dieser Viertelfinale-Qualifikation gegeneinander spielt, bestimmt die Setzliste.

Das ist der Spielplan der Eishockey-Herren bei Olympia 2022. Alle Zeiten sind in MEZ angegeben

Gruppe A

Datum Uhrzeit Spiel 10.02.2022 14.10 Uhr USA – China 10.02.2022 14.10 Uhr Kanada – Deutschland 12.02.2022 5.10 Uhr Kanada – USA 12.02.2022 9.40 Uhr Deutschland – China 13.02.2022 14.10 Uhr China – Kanada 13.02.2022 14.10 Uhr USA – Deutschland

Gruppe B

Datum Uhrzeit Spiel 09.02.2022 9.40 Uhr ROC – Schweiz 09.02.2022 14.10 Uhr Tschechien – Dänemark 11.02.2022 5.10 Uhr Dänemark – ROC 11.02.2022 9.40 Uhr Tschechien – Schweiz 12.02.2022 14.10 Uhr ROC – Tschechien 12.02.2022 14.10 Uhr Schweiz – Dänemark

Gruppe C

Datum Uhrzeit Spiel 10.02.2022 5.10 Uhr Schweden – Lettland 10.02.2022 9.40 Uhr Finnland – Slowakei 11.02.2022 9.40 Uhr Schweden – Slowakei 11.02.2022 14.10 Uhr Lettland – Finnland 13.02.2022 5.10 Uhr Slowakei – Lettland 12.02.2022 14.10 Uhr Finnland – Schweden

Viertelfinal-Qualifikation: 15. Februar 2022 um 5.10 Uhr, 9.40 Uhr und 12.10 Uhr

15. Februar 2022 um 5.10 Uhr, 9.40 Uhr und 12.10 Uhr Viertelfinale: 16. Februar 2022 um 5.10 Uhr, 7 Uhr, 9.40 Uhr und 14.30 Uhr

16. Februar 2022 um 5.10 Uhr, 7 Uhr, 9.40 Uhr und 14.30 Uhr Halbfinale: 18. Februar 2022 um 5.10 Uhr und 14.10 Uhr

18. Februar 2022 um 5.10 Uhr und 14.10 Uhr Spiel um Platz 3: 19. Februar 2022 um 14.10 Uhr

19. Februar 2022 um 14.10 Uhr Finale: 20 Februar 2022 um 5.10 Uhr

Die Frauen-Vorrunde wird ebenfalls im Jeder-gegen-Jeden-Modus bestritten. Allerdings sind hier die Plätze 1 bis 5 der Weltrangliste zusammen in Gruppe A und automatisch fürs Viertelfinale qualifiziert. In Gruppe B kämpfen die übrigen 5 Teams um drei Viertelfinalplätze, die nach Punkten vergeben werden.

Das ist der Spielplan der Eishockey-Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2022:

Gruppe A

Datum Uhrzeit Spiel 03.02.2022 5.10 Uhr Schweiz – Kanada 03.02.2022 14.10 Uhr Finnland – USA 04.02.2022 5.10 Uhr ROC – Schweiz 05.02.2022 5.10 Uhr Kanada – Finnland 05.02.2022 14.10 Uhr USA – ROC 06.02.2022 14.10 Uhr Schweiz – USA 07.02.2022 5.10 Uhr Kanada – ROC 07.02.2022 5.10 Uhr USA – Kanada 08.02.2022 14.10 Uhr ROC – Finnland

Gruppe B

Datum Uhrzeit Spiel 03.02.2022 5.10 Uhr China – Tschechien 03.02.2022 9.40 Uhr Japan – Schweden 04.02.2022 5.10 Uhr Dänemark – China 05.02.2022 9.40 Uhr Dänemark – Japan 05.02.2022 9.40 Uhr Tschechien – Schweden 06.02.2022 9.40 Uhr China – Japan 07.02.2022 9.40 Uhr Tschechien – Dänemark 07.02.2022 14.10 Uhr Schweden – China 08.02.2022 9.40 Uhr Japan – Tschechien 08.02.2022 14.10 Uhr Schweden – Dänemark

Viertelfinale: 11. Februar 2022, 5.10 Uhr und 14.10 Uhr, 12. Februar 2022, 5.10 Uhr und 9.40 Uhr

11. Februar 2022, 5.10 Uhr und 14.10 Uhr, 12. Februar 2022, 5.10 Uhr und 9.40 Uhr Halbfinale: 14. Februar 2022 5.10 Uhr und 14.10 Uhr

14. Februar 2022 5.10 Uhr und 14.10 Uhr Spiel um Platz 3: 16. Februar 2022 12.30 Uhr

16. Februar 2022 12.30 Uhr Finale: 17. Februar 2022, 5.10 Uhr, Wukesong-Hallenstadion, Peking

Eishockey bei Olympia 2022 live im Free-TV?

Die europäischen Übertragungsrechte für TV und Multimedia liegen bei Discovery Communications, dem Mutterkonzern von Eurosport. Das Erste und ZDF haben Sublizenzen erworben. Demnach werden auch die wichtigsten Eishockey-Partien der Olympischen Winterspiele 2022 live und kostenlos im Free-TV übertragen. Für folgende Wettkämpfe steht die TV-Übertragung fest:

Datum Uhrzeit Spiel Sender & Stream 03.02.22 5.10 Uhr Kanada - Schweiz (Vorrunde Damen) Eurosport 1, Eurosport Player

9.40 Uhr Schweden - Japan (Vorrunde Damen) Eurosport 1, Eurosport Player

14.10 Uhr Finnland - USA (Vorrunde Damen) Eurosport 1, Eurosport Player 04.02.22 5.10 Uhr Dänemark - China (Vorrunde Damen) Eurosport 2, Eurosport Player 05.02.22 5.10 Uhr Kanada - Finnland (Vorrunde Damen) Eurosport 1, Eurosport Player

09.40 Uhr Tschechien - Schweden (Vorrunde Damen) Eurosport 2, Eurosport Player 06.02.22 9.40 Uhr China - Japan (Vorrunde Damen) Eurosport 2, Eurosport Player 07.02.22 9.40 Uhr Dänemark - Tschechien (Vorrunde Damen) Eurosport 2, Eurosport Player

14.10 Uhr China - Schweden Eurosport 2, Eurosport Player 08.02.22 14.10 Uhr Schweden - Dänemark Eurosport 2, Eurosport Player 10.02.22 14.10 Uhr

China - USA (Vorrunde Herren) Eurosport 2, Eurosport Player

14.10 Uhr Kanada - Deutschland (Vorrunde Herren) ZDF 11.02.22 5.10 Uhr Dänemark - ROC (Vorrunde Herren) Eurosport 1, Eurosport Player

14.10 Uhr Finnland - Lettland (Vorrunde Herren) Eurosport 2, Eurosport Player 12.02.22 5 Uhr Viertelfinale Damen Eurosport 1, Eurosport Player

5.10 Uhr Kanada - USA (Vorrunde Herren) Eurosport 2, Eurosport Player

9.40 Uhr Deutschland -China (Vorrunde Herren) ZDF

14.10 Uhr Schweiz - Dänemark (Vorrunde Herren) Eurosport 2, Eurosport Player 13.02.22 5.10 Uhr Lettland - Slowakei (Vorrunde Herren) Eurosport 2, Eurosport Player

9.40 Uhr Schweden - Finnland (Vorrunde Herren) Eurosport 2, Eurosport Player

14.10 Uhr China - Kanada (Vorrunde Herren) Eurosport 2, Eurosport Player

14.10 Uhr Deutschland - USA (Vorrunde Herren) ARD 14.02.22 5.15 Uhr Halbfinale Damen Eurosport 1, Eurosport Player

14.10 Uhr Halbfinale Damen Eurosport 1, Eurosport Player 16.02.22 5 Uhr Viertelfinale Herren Eurosport 2, Eurosport Player

7.30 Uhr Viertelfinale Herren Eurosport 2, Eurosport Player

9.15 Uhr Viertelfinale Herren Eurosport 2, Eurosport Player

12.30 Uhr Spiel um Platz 3 Damen ARD , Eurosport 1, Eurosport Player 17.02.22 5.10 Uhr Finale Damen ARD, Eurosport 1, Eurosport Player 18.02.22 5 Uhr Halbfinale Herren Eurosport 1, Eurosport Player 19.02.22 14.10 Uhr Spiel um Platz 3 Herren ZDF , Eurosport 1, Eurosport Player 20.02.22 5.10 Uhr Finale Herren ARD , Eurosport 1, Eurosport Player

Eishockey bei der Winter-Olympiade 22: Übertragung kostenlos im Live-Stream

Auch die diesjährigen Olympischen Winterspiele werden umfassend von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF übertragen. Dieses Angebot besteht nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Live-Stream in den Mediatheken. So können Sie das gesamte Olympia-Programm von ARD und ZDF und alle Live-Übertragungen online im kostenlosen Stream sehen. Eurosport bietet mit dem Eurosport Player das umfangreichste Angebot für die Olympischen Winterspiele 2022 im Live-Stream. Hier sehen Sie alle Wettkämpfe und Disziplinen in voller Länge und zwar live und on Demand. Dieser Live-Stream ist allerdings mit einem kostenpflichtigen Abo verbunden.

Wettkampfstätten: Die Eishockey-Stadien bei Olympia 2022

Die Eishockey-Wettkämpfe werden bei den Olympischen Winterspielen in Peking 2022 in zwei Stadien ausgetragen: Im Nationalen Hallenstadion und im Wukesong-Hallenstadion, beide wurden anlässlich der Olympischen Sommerspiele 2018 in Peking erbaut. Die Stadien bieten Kapazitäten für 18.000 Zuschauer, inwiefern diese ausgefüllt werden, wird sich in Anbetracht der Corona-Pandemie erst noch zeigen. Bereits bei den Sommerspielen 2008 waren die Stadien im Einsatz: Im Wukesong-Hallenstadion fand das Olympische Basketballturnier statt, im Nationalen Hallenstadion wurden Wettkämpfe im Turnen, Trampolinturnen und Handball ausgetragen, sowie Rollstuhlbasketball bei den Sommer-Paralympics 2008.